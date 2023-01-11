В Армении растут антироссийские настроения

Автор: Мехти Ахмедзаде

После поражения во Второй Карабахской войне в Армении начали распространяться антироссийские настроения и русофобия. Не только армянские националисты, но и политическое сообщество несчастных соседей разразилось громкими воплями об "отсутствии помощи России", о том, что "настало время выхода из ОДКБ" ввиду "бездействия организации". Сегодня, когда правомерная акция представителей азербайджанской общественности продолжается вот уже 30 дней, армяне в привычной себе манере до сих пор пытаются обвинить во всем Москву, при том, что виновник здесь явно один - Рубен Варданян. Тем не менее, антироссийские выкрики набирают обороты с еще большей силой и русофобские высказывания армян являются серьезным поводом для размышления и предметом пристального изучения в российском истеблишменте.

Армения давно показывает свое желание отвернуться от России и ищет для этого любой малейший повод, который можно было бы политически извратить для своего дальнейшего оправдания перед русским хозяином. Мол, ребят вы бездествовали, а тут Франция вместо вас показывает себя союзником. Так что пиняйте на себя и не злитесь на нас. Правда, как на самом деле отреагирует Москва, знает лишь бог, но армяне надеются лучшее. Официальный Ереван буквально будет выглядеть, как Александр Родионович Бородач. Если помните, сюжеты с его участием заканчиваются обычно так:

"Ну и что с тобой делать?" - спрашивают полицейские пьяного охранника, роль которого играет Михаил Галустян.

"Понять и простить", - молвит, хныкая Бородач, после чего правохранители, махнув рукой, отпускают его до очередного мега-фейла.

Вот буквально на такой конец рассчивает сегодня Армения. Почва постепенно подготоваливается. На днях, например, озлобленная на "бездействующего союзника" толпа во главе с представителями террористической "Сасна-Црер" (ныне прикрывается красивым названием "Национальный демократический Полюс") попыталась блокировать 102-ю российскую базу в Гюмри. Выступал, как обычно, тот самый Ваге Гаспарян, вызвавший политический скандал между Ереваном и Москвой из-за слов "прощай, немытая Россия!". Цитата из стихотворения была сказана почти 3 года назад во время факельного шествия к посольству России в Армении. Осадок в российско-армянских отношениях после этого выкрика остался, ибо время идет, но московские эксперты, пропагандисты и общественные деятели все еще вспоминают этот армянский демарш.

Впрочем, собравшиеся по-новой армяне вели себя не менее агрессивно. На акции присутствовали плакаты с надписями "долой российскую оккупацию", "новые союзники будут настоящими", "на горшок такого союзника", "Россия, руки прочь от Армении", "Россия, вон из Армении" и другие, а также звучали выкрики, направленные против российского руководства, вплоть до Президента Путина. Устроевших митинг, конечно, арестовали силовики, ибо радикалы "Сасна-Црер" вставляют палки в колеса властям. Тезисы в принципе одни и те же, но Пашинян хочет отвернуться молча, без лишнего ора, возложить вину на Москву. В Армении принято, что когда на сцене появляется неконтролируемая толпа, логичным решением является всех побыстрее убрать с улиц.

Российские военные же наблюдали за этой попыткой блокады со смехом. Соответствующая их фотография тут же облетела армянские телеграм-каналы, ну и реакция была соответствующая. Скажем коротко - мата было много...

Следующая акция "НДП" состоится 11 января. Посмотрим, что будет на этот раз. Тем временем, Пашинян решил опередить радикалов и сам выступил с чередой заявлений, направленных против России и, в частности, ОДКБ. Говорил на пресс-конференции армянский премьер долго - 4 с лишним часа. Высказано было много глупостей, о которых мы писали уже ранее, но было и не мало демаршей против Москвы.

Сперва он сообщил, что Ереван считает нецелесообразным проведение в стране учений ОДКБ. Потом перешел к тому, что военное присутствие России в Армении не только не гарантирует безопасность последней, но и наоборот, создает угрозы для республики. Очень, заметим, совпадает с мнением "Сасна-Црер". Кроме того, Пашинян усомнился в дальшейшим построении отношений с Россией, заявив, что необходимо провести "красные линии". Ну и заодно Воваевич успел обвинить российских миротворцев в бездействии.

В общем, почва для резкого отрыва в сторону Запада у Еревана готова. Осталось только дождаться подходящего момента. Что в принципе неудивительно. С приходом к власти Никола Пашиняна Армения сразу взяла прозападный курс, постепенно искореняя в стране все русское - закрывались российские школы, телеканалы, увольнялись пророссийские политики, а после итогов Второй Карабахской войны Россию в Армении вовсе окрестили "предательницей". Учитывая присутствие в Армении самого большого посольства США, а также соросовких фондов, стремление Еревана на Запад дело ныне естественное. Как результат сегодня против Москвы выступают и политики, общественные лица, эксперты, простые граждане. Антироссийские настроения в Армении с каждым днем получают все новый "буст" и конца, определенно, не будет до тех пор, пока влияние России не будет полностью вытеснено.