Проекты в регионе невозможны без Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

На днях представители России и Ирана провели переговоры о завершении строительства железной дороги Решт-Астара. Иран представил российской стороне свои предложения относительно того, как та будет ей помогать достраивать дорогу. В ИРИ, наконец, после многих лет затягивания вопроса, озаботились необходимостью запустить-таки железнодорожный коридор Север-Юг, остро необходимый самому Ирану. Почему сейчас? Потому что, следуя тонкой восточной хитрости, в Тегеране рассчитали, что Россия, оказавшаяся в безвыходном положении, будет вынуждена заплатить за прокладку 100 километров пути на иранской территории, заложником которых стала целостность коридора. Однако иранской стороне не следует забывать, что МТК Север-Юг - это вопрос не только России и Ирана, но и Азербайджана. И для успеха проекта требуется не только хорошая деловая среда, но и нормальные политические отношения между государствами, построенные на доверии и взаимопонимании.

Давайте вспомним, сколько за последний год-полтора звучало непонятных претензий и угроз в адрес нашей страны со стороны ее южного соседа. Сколько раз мы слышали о том, что Иран не допустит перекройки границ в регионе? Десятки. Такими грозными предупреждениями уже отметились практически все официальные лица этой страны, представители государственной власти, парламента и силовых структур.

Напомним некоторые из последних. Гугл нам в помощь.

Март. "Любое военное вторжение в Армению столкнется с реакцией Вооруженных сил Ирана. Исламская Республика Иран неоднократно заявляла, что не потерпит изменения границ соседних стран", - заявил Telegram-канал КСИР.

Июль. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи на встрече с президентом России Владимиром Путиным: "Исламская Республика Иран никогда не потерпит политики и программ, ведущих к закрытию границы между Ираном и Арменией". Это он о Зангезурском коридоре.

Август. Президент Эбрагим Раиси в телефонном разговоре с премьер-министром Николом Пашиняном: "Иран чувствителен в отношении своих границ в кавказском регионе и будет противодействовать любым попыткам их изменить".

Сентябрь в этом плане был особенно "урожайным".

"Иран не приемлет любое изменение международно признанных границ между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", - заявил президент ИРИ Эбрагим Раиси на саммите ШОС в Самарканде.

"Как мы неоднократно заявляли, мы не потерпим изменения границ региона", - заявил начальник Генерального штаба ВС Ирана генерал-майор Мохаммад Багери на военном параде в Тегеране.

Встречаясь в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, глава МИД ИРИ Хусейн Амир-Абдоллахиян: "Иран считает недопустимыми любые изменения не только границ, но и геополитической ситуации в регионе".

Глава МИД ИРИ Хоссейн Амир Абдоллахиан в телефонной беседе с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым: "Мы считаем армяно-иранскую границу историческим маршрутом коммуникаций, и она должна остаться неизменной".

Ноябрь. "Могущественный Иран никогда не потерпит изменения границ. Вооруженные силы Исламской Республики Иран, особенно могущественный КСИР, контролируют все пограничные передвижения", - говорилось в заявлении депутатов иранского парламента.

А это уже январь 2023 года. "Иран не приемлет никаких геополитических изменений границы в Кавказском регионе", - заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад Багер Галибаф на встрече с азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой в минувший вторник. А после грозных предупреждений заговорил об углублении сотрудничества, торговом и транспортном обмене между Ираном и Азербайджаном. Понятно, что встреча преследовала цель не донести до Баку бессмысленные угрозы, а обсудить вопросы, необходимые для иранской стороны как воздух. Но попытаться поиграть мускулами очень хотелось.

Всякий раз, когда с иранской стороны раздаются неадекватные заявления, возникает вопрос: неужели Иран не дорожит отношениями с Азербайджаном? В это трудно поверить, учитывая, в скольких важных проектах задействованы наши страны и к скольким инициативам Азербайджана приглашена Исламская Республика. Причем, Баку очень ответственный, честный и терпеливый сосед, он не поступается своими интересами, но всегда готов поддержать и интересы партнера. Об этом в Тегеране прекрасно знают и не раз испытывали на себе. Действительно, Иран и Азербайджан задействованы совместно в очень важных региональных проектах. В частности, в том самом проекте коридора Север-Юг, железнодорожный сегмент которого много лет никак не удается довести до ума благодаря странному поведению иранской стороны. С одной стороны, Ирану этот коридор жизненно необходим, с другой, он чего-то опасается, по своей традиции видя вместо экономической необходимости чьи-то козни.

Напомним и о другом важном проекте. 11 марта прошлого года правительства Азербайджана и Ирана подписали в Баку Меморандум о взаимопонимании по созданию новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом и Нахчыванской АР через территорию ИРИ. Этот проект представляет огромную важность для иранской стороны, так как подключает Иран к Срединному коридору. Сейчас этот маршрут идет через Азербайджан в Грузию, а Иран остается в стороне. Открытие же транспортных и энергетических коммуникаций в Нахчыван создаст южному соседу большие возможности, особенно учитывая готовящийся в его отношении новый пакет санкций. Иран же, вместо того, чтобы с энтузиазмом включиться в работу, усиленно портит отношения с Азербайджаном, неустанно предъявляет Баку свои "красные линии", в которые уже попал и Карабахский регион. В сентябре иранская сторона спровоцировала новую конфронтацию, открыто грозя военной силой, а в декабре в приближенных к дипломатическим кругам ИРИ СМИ появились странные претензии и призывы в связи с акцией на Лачинской дороге. Например, в публикациях называли армян Карабаха "одним из капиталов Ирана в регионе", а Карабах "красной линией территориальной целостности Ирана".

Как Карабахский экономический район суверенного Азербайджана может быть "красной линией" для целостности Ирана? И для чего все это? Азербайджан - естественный экономический партнер Ирана в регионе, его выход в большой мир. Все годы антииранских санкций азербайджанская сторона старалась поддержать соседа, сглаживать углы, на что-то закрывать глаза по-соседски. Достаточно напомнить, сколько лет Баку, учитывая тонкую душевную организацию иранской стороны, не открывал посольства в Израиле.

Суть претензий Ирана к Баку сложно понять. Есть ощущение, что там и сами этого не понимают. До сих пор нет и внятного ответа на вопрос, почему Тегеран почти тридцать лет молчал о грубом изменении Арменией границ в регионе, а теперь вдруг озаботился этим основополагающим принципом миропорядка. Вероятно, дело в фобиях. В независимом Азербайджане Иран, считающий себя доминантом региона, всегда видел некую угрозу, а после 44-дневной войны эти фобии усилились, разукрасившись домыслами о "сионистских кознях", планах перекрыть "многотысячелетнюю" границу ИРИ с Арменией, разрушить Иран и так далее

Излишне говорить, что все эти страхи не имеют под собой никакой реальной основы. И есть большие сомнения, что в Тегеране этого не понимают.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Азербайджанский политолог, глава Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

Иранская сторона действует вне рамок нормальной логики, поэтому оценивать действия ИРИ в таких рамках сложно. Здесь стоит обратить внимание на то, что политики, которые руководят страной, к сожалению, недостаточно хорошо понимают интересы Ирана. Это люди с недостаточными знаниями и недостаточным опытом государственного управления, обделенные способностью к стратегическому видению, замкнутые на свои фобии, комплексы и идеологические догмы.

Их риторика и действия показывают, что для них важны не стратегические интересы своей страны, а обеспечение сиюминутных конъюнктурных интересов с целью укрепления своего реноме рьяных служителей дела исламской революции. К сожалению, предыдущее руководство Ирана подходило к своим обязанностям творчески и шире смотрело на многие вопросы, поэтому диалог с Азербайджаном был достаточно продуктивным. А ныне мы являемся свидетелями гипертрофированного влияния на власть силовых и идеологически зашоренных политических кругов.

Иран продолжает вести свою странную дипломатию в отношении Азербайджана потому, что отвечают за нее, видимо, странные люди, имеющие к ней очень отдаленное отношение. Встречаясь со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой, иранский спикер наряду с традиционными заявлениями о дружбе и сотрудничестве допустил очередной ляп, заявив, что Иран, дескать, не допустит изменения границ в регионе. Не знаю, на что конкретно он рассчитывал, но явно дружественного эффекта это заявление не дало, более того, оно нейтрализовало его же слова о дружбе и сотрудничестве двух стран. Фактически, подтвердилось наличие противоречий в отношениях между Ираном и Азербайджаном. Причем, "опасения" Ирана искусственны, так как Азербайджан никогда не преследовал цели изменения границ, всегда отстаивал принцип нерушимости границ и территориальной целостности. Сегодня ничего в этой позиции не изменилось. Азербайджан требует скорейшей делимитации и демаркации, восстановления международно признанных границ между Азербайджаном и Арменией, возвращения остающихся под оккупацией 8 азербайджанских сел. Но армянская сторона не торопится это делать. Если кого и упрекать в намерении перекраивать границы, то Армению.

Однако политическое руководство Ирана играет в те же игры, что и армянское, и вводит в заблуждение и себя, и международное сообщество. Мы неоднократно говорили о том, что на протяжении почти 30 лет Армения оккупировала территории Азербайджана, в частности приграничные с ИРИ районы, пыталась создать на них некое "государство", но иранская сторона ни разу не выступила с заявлениями о недопустимости перекройки границ. Эта печальная картина говорит о двуличии иранской политики по отношению к Азербайджану. Свои действия иранская сторона никак не объясняет, а отдельные попытки сделать это только усугубляют ситуацию. Возникает политико-дипломатический сумбур, в который за уши притягивается внешний фактор в лице Израиля, который тут совершенно не при чем. Ситуация еще больше затуманивается, и в таких условиях, конечно, говорить о продуктивном диалоге тяжело.

Тем не менее, долгосрочные фундаментальные интересы между нашими странами остаются. Они вызваны общей историей, общими традициями, общими экономическими интересами. Эти интересы диктуют необходимость выстраивать диалог, но мы хотели бы, чтобы он выстраивался на более прочной основе.

Иран - это не остров, он вынужден взаимодействовать с другими странами, которые имеют свои интересы и влияют на него. Иран не может не понимать наличия необходимости экономического выживания, обеспечения элементарных потребностей своей страны. И без коммуникаций это сделать невозможно. Думаю, не без влияния России и других государств региона Иран вынужден развивать с Азербайджаном транспортно-логистические проекты. Достаточно отметить, что он тесно связан транспортными коммуникациями с Турцией и Пакистаном, которые являются очень близкими нам государствами. Ежедневно тысячи тонн грузов пересекают ирано-пакистанскую, ирано-турецкую границы, следуя дальше в направлении Азербайджана. Однозначно, нарушение коммуникаций с Азербайджаном ударит по интересам Ирана и осложнит его отношения с другими государствами. Думаю, прагматичность в подходах все же будет определять деятельность иранских властей. Это будет не от большой любви к нам, а из острой необходимости. Но для нас важно только то, чтобы эти процессы двигались в нужной логике. В экономической теме, в отличие от логики политических действий Ирана, прослеживается большая последовательность. Потому что политика политикой, а экономика все-таки диктует свои правила.

Тут есть своя логика, и транспортные проекты в регионе будут развиваться, независимо от риторики и игр мускулами иранской стороны. Никакой войны между Ираном и Азербайджаном не будет. Конечно, необходимо держать порох сухим, но, думаю, до реального нападения дело не дойдет. Все это бряцание оружием, эти спектакли с детьми у границы, славословие в иранских СМИ направлены на решение внутриполитических задач и не влекут за собой фатальных последствий. В случае, если ситуация действительно будет развиваться по негативному сценарию, пострадавшей стороной будет сам Иран. Думаю, там понимают опасность перегибать палку.

Как бы там ни было, необходимо опираться, в первую очередь на практические интересы, что Азербайджан и делает. Для нас важно, чтобы региональные коммуникации работали, создавали условия для поступательных экономических процессов. Если бы не было этих транспортно-коммуникационных проектов, если бы Иран в критической степени не зависел от их реализации, ситуация в политической плоскости, думаю, была бы иной. Но так как Иран зависит от этих проектов, а они, в свою очередь, связаны с Азербайджаном, Тегеран действует более осмотрительно, чем ему, возможно, хотелось бы. А это значит, что транспортная стратегия, реализуемая в регионе с участием Азербайджана, имеет под собой очень серьезную рациональную основу и позволяет сохранять мир.