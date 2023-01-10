Фуад Наджафли о важности Зангезурского коридора

Важнейшее значение Зангезурского коридора будет заключаться в обеспечении прямой связи между Нахчываном и другими экономическими районами Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.

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