https://news.day.az/politics/1527239.html Фуад Наджафли о важности Зангезурского коридора
Фуад Наджафли о важности Зангезурского коридора
Важнейшее значение Зангезурского коридора будет заключаться в обеспечении прямой связи между Нахчываном и другими экономическими районами Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал полномочный представитель Президента Азербайджана в Нахчыванской Автономной Республике Фуад Наджафли.
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