Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию на дороге Лачин-Ханкенди

Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.

Как передает Day.Az , об этом сообщается в Twitter-аккаунте Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии.

Было отмечено, что стороны обсудили ситуацию на дороге Лачин-Ханкенди.

Отметим, вчера Карен Донфрид также провела обсуждения с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.

"Она призвала обоих министров снова подключиться к процессу, направленному на устойчивый мир", - говорится в заявлении Госдепартамента США.