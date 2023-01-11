https://news.day.az/politics/1527417.html Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию на дороге Лачин-Ханкенди
Джейхун Байрамов обсудил с помощником госсекретаря США ситуацию на дороге Лачин-Ханкенди
Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и помощником госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Как передает Day.Az , об этом сообщается в Twitter-аккаунте Бюро Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии.
Было отмечено, что стороны обсудили ситуацию на дороге Лачин-Ханкенди.
Отметим, вчера Карен Донфрид также провела обсуждения с главой МИД Армении Араратом Мирзояном.
"Она призвала обоих министров снова подключиться к процессу, направленному на устойчивый мир", - говорится в заявлении Госдепартамента США.
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