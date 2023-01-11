https://news.day.az/politics/1527427.html Нет никаких препятствий для передвижения карабахских армян по Лачинской дороге - Джейхун Байрамов
Нет никаких препятствий для передвижения карабахских армян по Лачинской дороге - Джейхун Байрамов
Нет никаких препятствий для свободного передвижения жителей Карабаха армянского происхождения по Лачинской дороге.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.
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