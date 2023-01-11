Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан

Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи посетит Азербайджан и Армению.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу организации, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора с главами МИД двух стран.

Председатель ОБСЕ сказал, что готов лично принять участие для устранения напряженности и восстановления устойчивого мира в регионе.