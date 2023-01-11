https://news.day.az/politics/1527428.html Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан
Действующий председатель ОБСЕ посетит Азербайджан
Действующий председатель ОБСЕ Буяр Османи посетит Азербайджан и Армению.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу организации, договоренность об этом была достигнута в ходе телефонного разговора с главами МИД двух стран.
Председатель ОБСЕ сказал, что готов лично принять участие для устранения напряженности и восстановления устойчивого мира в регионе.
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