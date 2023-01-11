Служебно-боевая деятельность азербайджанской армии организована на высоком уровне

По поручению министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова в подразделениях Азербайджанской Армии, особенно в воинских частях, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, под контролем соответствующих структур министерства осуществлены все необходимые мероприятия по организации высокого уровня служебно-боевой деятельности в любых погодных условиях, и в настоящее время работа в этом направлении продолжается в плановом порядке, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

Для обеспечения боевого дежурства на боевых позициях наших подразделений в ночное и дневное время в соответствии с планом подготовки к зимнему периоду была распределена специальная теплая одежда, предназначенная для холодного климата, созданы запасы необходимых лекарственных препаратов, дров, угля, в том числе жидкого топлива.

Текущее снабжение всех подразделений, дислоцированных на территории Кяльбаджарского и Лачинского районов, осуществляется непрерывно посредством нововведенных в эксплуатацию объединенных складов. Для транспортировки военнослужащих, нуждающихся в эвакуации с целью лечения и обследования, а также грузов используется специальная техника и лыжи, предпочтение в питании личного состава, несущего службу в горных и холодных регионах, отдается иммуностимулирующим продуктам и другим продуктам питания.

Кроме того, регулярно проводятся просветительские беседы с личным составом по поводу сезонных заболеваний и случаев обморожения, принимаются необходимые профилактические меры. Следствием превентивных действий является отсутствие в подразделениях нашей армии случаев обморожения.

В зимнее время в результате взаимодействия Инженерных войск с другими государственными учреждениями в целях поддержания в рабочем состоянии путей эвакуации поочередно выполняется расчистка от снега путей снабжения и других дорог, продолжается процесс прокладки новых дорог.

Только на территории Кельбаджарского и Лачинского районов с начала текущего года и по сей день было очищено от снега 804 км дорог, обеспечено бесперебойное движение военного и гражданского транспорта.

На опасных участках вкопаны дополнительные сигнальные столбики, оповещающие о высоте снежного покрова, личный состав инструктируется о неукоснительном соблюдении правил техники безопасности.

Благодаря вниманию и заботе Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева морально-психологическое состояние личного состава всех воинских частей Азербайджанской Армии, в том числе подразделений, дислоцированных в труднопроходимой горной местности, находится на высоком уровне, поставленные служебно-боевые задачи выполняются с высоким профессионализмом и в зимний период.