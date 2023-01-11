Планы мирового армянства терпят крах благодаря Президенту Ильхаму Алиеву

Автор: Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

Общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, столетие которого мы все будем отмечать в нынешнем году, всегда отводил особое место общению с представителями средств массовой информации. В этом смысле нет ничего удивительного в том, что и действующий Президент Азербайджана Ильхам Алиев демонстрирует особое уважение к представителям СМИ.

Мы прекрасно помним, как в период 44-дневной войны глава государства дал множество интервью ведущим мировым СМИ. Их буквально разбирали на цитаты, тиражировали. Президент Азербайджана тогда поразил весь мир своей способностью давать исчерпывающие, точные, правдивые ответы на самые острые вопросы. Он продемонстрировал себя блестящим полемистом, умеющим загонять в угол тех представителей ведущих западных СМИ, которые путали профессию журналиста и прокурора.

Кстати, в угол Президент Ильхам Алиев не раз загонял и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В частности, вспоминается состоявшаяся в феврале 2020 года Мюнхенская конференция по безопасности, на полях которой и прошли дебаты под названием "Новые тенденции в нагорно-карабахском конфликте". Впрочем, дебатами случившееся тогда назвать было можно с большой натяжкой. Это была интеллектуальная экзекуция. Армянский премьер выглядел жалко и нелепо, он предстал политическим лилипутом перед политическим великаном, коим является глава нашего государства. А еще, время показало колоссальную разницу между популистом и временщиком Пашиняном и блестящим стратегом и тактиком Ильхамом Алиевым.

"Армения полагает, что сможет удерживать эти территории бесконечно. Но этого не произойдет никогда", - заявил Президент Азербайджана в феврале 2020 года Мюнхене. И что мы увидели? Блестяще реализованную победоносную стратегию. Как Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана он руководил разгромом противника, чему радовались миллионы азербайджанцев мира, когда наш священный триколор был поднят над великой Шушой.

Прошло два года. И символично, что в тот самый день, когда Президент Ильхам Алиев рассказывал отечественным телеканалам об итогах года минувшего, делясь планами на будущее, в Ереване состоялась пресс-конференция Никола Пашиняна. В ходе которой армянский премьер сделал просто шокирующе позорное признание.

Армения не может самостоятельно обеспечить собственную безопасность, гарантом ее безопасности является Россия. Это - общенациональное фиаско для мирового армянства. Любой армянин теперь должен задать себе очень простой вопрос: что за государство армяне строили на протяжении трех с лишним десятков лет, если в итоге не в состоянии своими силами обеспечить его безопасность?!

Да, по сути, Пашинян признал, что Армения - это классическое failed state, то есть несостоявшееся государство. Поразительно, но там все еще вынашивают реваншистские планы! "Мы знаем, какие страны готовятся предоставить Армении оружие", - заявил Президент Азербайджана. Он добавил, что поставляемое Армении оружие является не оборонительным, а наступательным. Что, само собой разумеется, дает Азербайджану право на любые действия по защите своей территории, своих национальных интересов.

И в этой связи важным было заявление Президента Азербайджана о том, что в нашей стране начинается новый период отечественной военной промышленности. Да, за два года, прошедшие с момента окончания 44-дневной войны, азербайджанская армия стала еще сильнее, боеспособнее. Азербайджанское оружие уже экспортируется во все большее число стран мира. А армянские "стратеги", тем временем, до сих пор изучают историю своих поражений.

Им был послан совершенно четкий месседж от Президента Азербайджана. "Этот год будет, я думаю, последним шансом. Потому что потом уже 2024-й, потом заканчивается миротворческая миссия России в 2025 году. Они же должны думать чуть-чуть дальше своего носа", - сказал глава нашего государства. И это были слова политического деятеля мирового масштаба, который давно уже доказал всем, что способен добиваться любой поставленной задачи.

Доказал, противостоя очень серьезному противнику - мировому армянству, которое традиционно имело покровителей в ведущих странах мира. "Политическая элита мира хорошо понимает, какой ценой мы добились этой Победы, на какие риски пошли, против каких сил боролись и боремся сегодня", - заявил глава нашего государства.

И я убежден, что каждый азербайджанец, вне зависимости от страны своего проживания, должен понять высочайшую цену всех Побед, которые одержаны уже и будут одержаны в будущем благодаря одному из ярчайших политических деятелей современности - Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.