В социальных сетях распространись спутниковые снимки трех военных объектов армян, которые были построены в Карабахе в прошлом году с использованием материалов, которые были незаконно поставлены по Лачинской дороге.

Это является очередным наглядным доказательством того, что армяне использовали Лачинскую дорогу в военных целях, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, в котором использование данной дороги предусматривается исключительно в гуманитарных целях.

Несмотря на заявления азербайджанской стороны об отсутствии препятствий для свободного передвижения по дороге карабахских армян, и намерении Азербайджана, в случае необходимости, оказать им помощь, лица, представляющие себя лидерами карабахских армян, препятствуют местному населению использовать Лачинскую дорогу.