В новом миропорядке Азербайджан займет место регионального игрока, ответственного за Южный Кавказ

"Прогнозировать, что именно ждет Никол Пашинян и доверившаяся ему часть армянского народа, я не берусь. По одной простой причине: сложно понять логику непрофессионала. Он, например, разразился очередным потоком нелицеприятных высказываний в адрес российского руководства. Заявил, что не допустит очередных учений ОДКБ "Нерушимое братство" в Армении. Пашинян взял явный курс на плавное вытеснение российских военных".

Об этом сказала в комментарии Day.Az доктор политических наук, Государственный советник РФ Первого класса, директор консалтингового центра "Восточный вектор" Татьяна Полоскова, комментируя мысли, прозвучавшие в последнем интервью Президента Азербайджана местным телеканалам. Напомним, что, говоря о затягивании Арменией процесса заключения окончательного мира, глава государства заметил, что армянская сторона, видимо, ожидает каких-то геополитических изменений, или же ей кто-то что-то обещал.

По мнению политолога, Пашинян ведет себя как мальчик в обществе взрослых людей, где титулованные дяди говорят ему, куда грести на сей раз. А в этот раз он решил, что если Россия переживает далеко нелучшие времена, многие страны вышли или стремятся выйти из-под ее влияния, то можно и, грубо говоря, публично плюнуть на своего давнего стратегического партнера, заметила Полоскова. Пашинян, по ее словам, при этом забыл, что в России проживает многомиллионная армянская диаспора. Одно дело жить в диаспоре, когда страна проживания и страна "исхода" - партнеры и друзья. А другое дело, жить в сегодняшней России, если твоя историческая родина воспринимается как недруг и даже предатель.

"Ну, хозяин - барин. Может, в такой ситуации, наконец-то, российские власти обратят внимание на легально действующие медиа-ресурсы армянской диаспоры, где не только ведется откровенная пропаганда взглядов, противоречащих официальной внешней политике России, но и высказываются суждения, разжигающие межнациональную рознь.

И еще, Пашинян уже рвется открыть границу с Турцией. А вторым ухом слушает нашептывания западных недругов Эрдогана, что, де, еще неизвестно, как закончатся выборы в Турции, не произойдет ли смена власти, не лучше ли потянуть с открытием границ с турками и вернуться к теме Карабаха позже. Да много чего поют Пашиняну с разных сторон. А он, очевидно, вообще не имеет ни соответствующих знаний, ни собственного мнения", - считает наша собеседница.

Российский политолог отметила, что Армения сейчас переживает критический период своей истории как независимого государства. Однако Пашинян и иже с ним или не понимают всей критичности ситуации, или озабочены чем угодно только не интересами своей страны. В то время как им следует прислушаться к предупреждению из Баку, где считают, что 2023 год станет последним шансом для Армении.

"Я согласна с мнением Президента Азербайджана о том, что создание нового миропорядка неизбежно. Совершенно верно. Новый миропорядок по итогам т.н. специальной военной операции России в Украине просто неизбежен. Впрочем, можно уже отбросить церемонии с терминами. Ибо сам Президент Путин начал употреблять слово "война" применительно к происходящим в Украине событиям.

Как раз в эти дни, 10 января НАТО и ЕС подписали документ, который должен усилить их партнерство. К этому, по словам лидеров двух союзов, их подтолкнул конфликт в Украине. А генсек НАТО Столтенберг заявил, что "режим в Москве хочет другую Европу, хочет контролировать своих соседей, а демократию и свободу воспринимает как угрозы". Что ж, Россия, фактически, была причислена к авторитарным акторам. И, очевидно, что из разряда мирового игрока она уже будет вынуждена уйти. Возможно, на время. А может быть, и на очень долгое время.

Что касается Азербайджана, то он в новом миропорядке займет место регионального игрока, на плечи которого ляжет, в том числе, обеспечение бесконфликтного развития Южного Кавказа. При поддержке Турции, которая вполне может занять в будущем позиции игрока мирового уровня. Причем, у Азербайджана будет большой спектр союзников, партнеров. В том числе, в обновленной России. У Армении же сейчас варианта два: или наладить сотрудничество с соседями, или скатиться на уровень токсичного квазигосударства.

Кстати, во вторник в Баку прошла Международная научно-практическая конференция "Международные конфликты и их урегулирование", организованная Чрезвычайным и Полномочным посолом, заведующим кафедрой Международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики Намиком Алиевым. В конференции приняли участия представители восьми государств. И тема будущего миропорядка была одной из основных в ходе дискуссии", - сказала Полоскова.

Что касается планов Пашиняна заменить российских миротворцев в Карабахе миротворческой миссией ОБСЕ, это, по мнению нашей собеседницы, не более, чем очередная попытка руководства Армении затянуть время. Миротворцы ОБСЕ или еще кого-то не могут приступить к своей деятельности без отмашки из Баку. "И мне вот любопытно, а предыдущая миссия ЕС на границе какими результатами прославилась? Одним словом, Армении надо не посредников искать, а с Баку решать вопросы. И это очевидно", - резюмировала директор консалтингового центра "Восточный вектор".

Лейла Таривердиева