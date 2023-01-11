Байрамов и Чавушоглу обсудили сотрудничество на многосторонних платформах

11 января 2023 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Об этом в среду Day.Az сообщили в министерстве иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что министры обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки сотрудничества между Азербайджаном и Турцией.

Также они обменялись мнениями по сотрудничеству на многосторонних платформах и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.