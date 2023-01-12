Разваливающаяся экономика Армении

Автор: Мехти Ахмедзаде

Армяне продолжают жаловаться на тяжелое социальное положение в стране. Низкая заработная плата, высокие цены на продукты - вот с чем ныне характеризуется Армения. Недавно "многострадальные" соседи жаловались на нехватку денег для празднования новогодных праздников, а теперь и вовсе стало известно, что 2023-й год стал для них еще более дорогим, чем ушедший 2022-й.

Армянские СМИ провели подсчеты и выяснили, что хлеб и макароны в стране подорожали, а жизнь в Армении стала на 8,6% дороже. Кроме того, в истекшем году на рынке жидкого топлива был зарегистрирован двузначный рост цен. Бензин подорожал на 11,5%, дизельное топливо - на 37,1%. Самый большой рост цен в потребительской корзине выпал на долю продовольственных товаров - в среднем 13%. Стоимость непродовольственных товаров выросла на 7%.

Таким образом Армения продолжает свое погружение в бездну экономических и демографических проблем. Недаром в середине ноября министр труда и социальных вопросов Армении Нарек Мкртчян предупреждал, что число бедных в стране увеличится до 50%. Ранее этот показатель достиг 48%, часть населения вовсе голодает.

Если копать глубже, например, рассматривая статистику за середину 2022 года, становится очевидным, что все шло именно к этому, но власти, как всегда, ничего не смогли сделать. По данным статистического комитета, в июне ушедшего года по сравнению с июнем предыдущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Армении выросли на 17,1%, одежду и обувь - на 10,5%, жилищно-коммунальные услуги (вода, электричество, газа) - на 6,7%.

Двузначная инфляция наблюдалась в ценах на хлебобулочные изделия и крупы (19,9%), мясо (11,6%), молочные продукты и яйца (11%). Цены на овощи и фрукты выросли соответственно на 45,8% и 16,2%. Выросли также цены на алкогольные напитки и табачные изделия (8,1%), сахар (6,9%), масла и жиры (5,1%). Следует также отметить, что в 2021 году в Армении была зафиксирована самая высокая инфляция за последние десять лет - 7,7%.

То есть, нынешнее подорожание жизни можно было предугадать. Даже нет, не предугадать. Все было отчетливо видно.

Экономика Армении могла бы быть здоровой, но агрессорская политика армян привела их к разбитому корыту - стагнации. Власть в Армении поменялась в 2018 году, но слепота предыдущих передалась новопришедшим. Буквально каждый месяц международные организации опубликовывают отчеты, в которых говорится, насколько ухудшается ситуация в стране, но официальный Ереван забился в угол и не предпринимает никаких шагов для исправления повседневной жизни в стране.

Конечно же, в таком раскладе страдают, в первую очередь, наиболее чувствительные слои населения, например, пенсионеры. Если ничего не поменяется, а так, наверное, все и будет, экономическая ситуация в Армении продолжит оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Это реальность, от которой никуда не деться, если Ереван продолжит тянуть с естественными положительными процессами на Южном Кавказе и подписанием мирного договора. Официальный Ереван не хочет понимать своих огромных ошибок и менять свою бестолковую политику. Армения провалила себя как "независимая страна".