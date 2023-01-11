11 января первый заместитель министра обороны - начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев посетил Военный институт имени Гейдара Алиева, передает в среду Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Генерал-полковник К.Велиев проверил ход семестровых экзаменов, осмотрел учебно-материальную базу Военного института, ознакомился с условиями, созданными в электронной библиотеке, компьютерных и других классных комнатах.

Начальник Генерального штаба встретился с личным составом и выступил перед присутствующими.

Коснувшись ситуации, сложившейся в регионе после победы в Отечественной войне, процесса расширения военной инфраструктуры в рамках строительно-восстановительных работ, проводимых на освобожденных территориях, и других вопросов, генерал-полковник К.Велиев еще раз довел до личного состава высказанные Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым в недавнем интервью мысли об Азербайджанской Армии. Было отмечено, что наша Армия в любой момент готова выполнить любой приказ Верховного Главнокомандующего, и особо подчеркнуто, что Армия нашей страны самая сильная на Южном Кавказе.

Отметив важность использования опыта братской Турции и других передовых стран мира в области военного образования, начальник Генерального штаба порекомендовал уделить особое внимание личной подготовке будущих офицеров в деле их становления профессиональными командирами, постоянно совершенствовать свои знания и навыки.

Подчеркнув, что реформы в области военного образования будут продолжены, генерал-полковник К.Велиев довел до соответствующих должностных лиц поручения министра обороны по более качественной организации учебного процесса.