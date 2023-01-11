Вилаят Эйвазов провел оперативное совещание

Сегодня под руководством министра внутренних дел Азербайджана, генерал-полковника Вилаята Эйвазова состоялось оперативное совещание, посвященное итогам служебно-боевой деятельности внутренних войск МВД в 2022 году.

Об этом в среду Day.Az сообщили в МВД.

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