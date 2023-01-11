Новый план юродивого Варданяна по пути на ереванский трон

- "ОБЩИПАННЫЕ, НО НЕ ПОБЕЖДЕННЫЕ: как нас бросила мать-Армения"

Блаженный Рубик Варданян придумал новый план под названием "Общипанные, но не побежденные: как нас бросила мать-Армения". Напившись азербайджанской тутовки на свежем прохладном воздухе, засланец Москвы продолжил претворять в жизнь стратегию по перехвату власти в Армении.

Сегодня армянские сепаратисты провели очередной курултай в Ханкенди. Как и на протяжении прошедших 30 дней, бандформирования вновь поплакались о "блокаде" Лачинской дороги, пообещали не сдаваться и прочую белиберду, дабы местным армянам не было скучно.

Одним из примечательных моментов собируна стала открытая критика Никола Пашиняна: "Ряд заявлений и мнений, высказанных премьер-министром Армении в ходе вчерашней пресс-конференции, вызывают обеспокоенность, так как не соответствуют идеям общенациональной борьбы, а также позиции, занятой народом и властями "арцаха"", - забили тревогу ряженые клоуны в Ханкенди.

То есть, прибывший в экстренном порядке в Карабах Варданян пошел в атаку на Пашиняна в надежде перехватить власть и в роли "спасителя" сесть на ереванский трон.

Почему Рубену Карленовичу пришлось переходить на новый план? Потому что старый под названием "Голодающий Карабах" настолько был смешон, что даже сами сепаратисты, оказавшиеся поневоле в одной лодке с Варданяном, относились к нему с плохо скрываемым скепсисом. Один из которых (Виталий Баласанян) даже поплатился "должностью" в несуществующем образовании.

Именно поэтому кубик-рубик, которому уже мерещится беззаботная жизнь в Ереване, начинает новый план. В его рамках требуется критиковать армянского премьера за любую погрешность, придираться к любой фразе. Благо, что Никол Воваевич своим скудоумием и монотонными речами лишь играет на руку своему новоиспеченному противнику.

Какие бы заоблачные планы не строил Варданян, ему не уйти от правосудия. В Азербайджане никто не даст находящемуся под санкциями олигарху финансировать непонятно что. Непрекращающаяся акция протеста азербайджанских экоактивистов - лишь одно из подтверждений вышеупомянутого тезиса.