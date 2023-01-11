Французский журналист написал о клеветнической кампании иранских властей против Азербайджана

Жан-Мишель Брюн, главный исполнительный директор газеты "Lagazetteaz.fr", учрежденной АМИ Trend во Франции, опубликовал статью о продолжении пропаганды против Азербайджана со стороны Исламской Республики Иран.

Как сообщает в среду Day.Az, в статье говорится, что видеоролик, в котором дети в военной форме поют на азербайджанском языке песню со словами "Мы накажем Азербайджан за сотрудничество с Израилем против Ирана", был снят перед Худаферинскими мостами, соединяющими Азербайджан с Ираном.

"Эти мосты являются важным символом для Азербайджана. История одного из них восходит к 11 веку, а другого - к 13 веку, эти мосты протянулись вдоль реки Араз, соединяющей Азербайджан и северо-восток Ирана, где проживает 35 миллионов азербайджанцев. Для азербайджанцев Худаферин символизирует историческое единство азербайджанцев, разделенных в 1828 году. В течение 26 лет мост на территории, находившейся в тот период под армянской оккупацией, использовался для перевозки из Ирана грузов, в основном контрабанды, боеприпасов, а также наркотиков для армянских вооруженных сил в Карабахе. Освобождение азербайджанской армией от оккупации территории, где находится мост, стало одним из событий, олицетворяющих победу Азербайджана над армянскими оккупантами. В ноябре 2020 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично поднял флаг Азербайджана на Худаферинском мосту. Азербайджан вернул под свой контроль эту дорогу, что вызвало недовольство Ирана, который уже не может провозить грузы по ней без уплаты таможенных пошлин. Кроме того, открытие Зангезурского коридора приведет к потере Ираном контроля над торговлей и транзитом", - пишет французский журналист.

Брюн отметил, что последние события вызвали демонстрацию силы на 700-километровой границе между обеими странами. "Для иранских мулл, которые по стратегическим причинам поддерживают Армению, хорошие отношения между Азербайджаном и Израилем неприемлемы, поскольку они обеспокоены тем, что эти двусторонние отношения направлены против них самих. Иран даже утверждает, что Азербайджан позволил Израилю создать базу на иранской границе. Укрепление Азербайджана в регионе и его союз с Израилем беспокоят иранские власти, опасающиеся влияния на азербайджанцев на севере Ирана, которые считают себя жертвами дискриминации. Тегеран, считающий, что укрепление отношений между Азербайджаном, Турцией и Израилем представляет реальную угрозу для страны, опасаются раскола внутри Ирана, говорится в статье.

По мнению автора, несмотря на все это, возможность затяжного конфликта не представляется приемлемой перспективой ни одной из стран региона.