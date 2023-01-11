https://news.day.az/politics/1527662.html В Тегеране состоялось первое заседание Совета ОЭС под председательством Азербайджана - ФОТО
В Тегеране состоялось первое заседание Совета ОЭС под председательством Азербайджана - ФОТО
Сегодня в Тегеране состоялось первое заседание Совета постоянных представителей Организации экономического сотрудничества (ОЭС) под председательством Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом говорится на официальной странице в Twitter посольства Азербайджана в Иране.
"В рамках председательства Азербайджана в Организации экономического сотрудничества в 2023 году сегодня в Тегеране состоялось первое заседание Совета постоянных представителей Организации", - говорится в публикации.
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