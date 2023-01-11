Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили двусторонние и региональные вопросы

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с председателем межпарламентской группы дружбы с Азербайджаном в Меджлисе аш-Шура Саудовской Аравии Фаизом бин Абдуллой аш-Шахри.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе встречи министр Джейхун Байрамов подчеркнул, что между двумя странами есть много общего с точки зрения истории, культуры и религии. Были отмечены развитие отношений между двумя странами за 30-летний период с установления дипломатических связей, наличие политического диалога на высоком уровне.

Кроме того, была высоко оценена взаимная поддержка на протяжении многих лет как в двусторонних, так и в многосторонних рамках, в том числе в ООН и ее специализированных учреждениях, Организации исламского сотрудничества и Движении неприсоединения и на других международных платформах, а также отмечено, что в декабре прошлого года в Баку состоялось заседание комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами.

На встрече также была подчеркнута важность сотрудничества двух стран в развитии альтернативных источников энергии, туризма и в других сферах.

Глава МИД проинформировал собеседника об агрессивной политике Армении в отношении Азербайджана, почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий. Была подчеркнута в этом контексте поддержка Саудовской Аравией позиции Азербайджана. Также министр проинформировал о предпринятых Азербайджаном в постконфликтный период шагах и инициативах в направлении подписания мирного соглашения с Арменией, о работах по реконструкции и строительству на освобожденных от оккупации территориях. Кроме того, на встрече были доведены до внимания причины протеста азербайджанских активистов на Лачинской дороге. Была предоставлена​​ информация о многочисленных провокациях Армении за последние два года, неполном выводе вооруженных сил Армении с азербайджанских территорий, использовании ею Лачинской дороги для незаконной деятельности и все еще существующей минной угрозе.

Фаиз бин Абдулла Аш-Шахри отметил высокий уровень сотрудничества между Саудовской Аравией и Азербайджаном по ряду направлений и выразил надежду на дальнейшее расширение сотрудничества в будущем.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями и по другим двусторонним и региональным вопросам.