Посол Азербайджана вручил верительные грамоты президенту Кубы

Новоназначенный посол Азербайджанской Республики в Республике Куба Руслан Рзаев вручил верительные грамоты президенту этой страны Мигелю Диас-Канелю Бермудесу.

Как сообщили Day.Az в посольстве Азербайджана в Кубе.

В ходе беседы с Президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом посол передал ему приветствия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Выразив признательность за приветствия Президента Ильхама Алиева, Мигель Диас-Канель Бермудес, в свою очередь, попросил передать его приветствия Президенту Азербайджана.

Президент Кубы с удовольствием вспомнил свой визит в Азербайджан для участия в Саммите Движения неприсоединения (ДН) в 2019 году и поздравил Азербайджан с успешным председательством в организации.

Мигель Диас-Канель Бермудес выразил удовлетворение решением Азербайджана об открытии посольства на Кубе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии отношений двух стран по различным направлениям, продолжении сотрудничества в рамках международных организаций и других темах, представляющих взаимный интерес.