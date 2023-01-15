ООН безнадежна, нужно создавать параллельную структуру

Все наблюдения и соображения Президента Ильхама Алиева по поводу ООН и Совета Безопасности совершенно точны. Однако, к сожалению, справедливая критика вряд ли подтолкнет организацию к реформам. ООН изначально не была функциональной организацией. У нее нет своих войск или способов приводить к правосудию нарушителя. Организация, в которую входят 192 государства, не имеет возможности эффективно решать проблемы.

Об этом сказала в комментарии Day.Az американский аналитик, юрист и правозащитник Ирина Цукерман.

Напомним, что в недавнем интервью местным телеканалам глава государства раскритиковал закостенелую структуру Организации объединенных наций, не соответствующую новым реалиям. В условиях формирования нового миропорядка, связанного с фактически начавшейся Третьей мировой войной, Совбез ООН должен быть реформирован и в него должны быть включены новые члены, считает Президент Азербайджана. По его мнению, это должны быть страны, представляющие мусульманский мир и Движение неприсоединения.

Причина нефункциональности ООН, отметила Ирина Цукерман, в том, что в организации сосредоточено слишком много различных, часто противоречивых интересов и слишком обширны возможности для коррупции и лоббирования. В конце концов, серьезные решения обсуждаются за кулисами, а то, что публика видит, эти голосования и резолюции, в лучшем случае просто символика, а часто вообще не имеет ничего общего с серьезным управлением решения проблем.

"Когда авторитарные государства, ответственные за правонарушения, войны, терроризм или беспорядки, имеют такое же право голоса, как и законопослушные демократические страны, результатом может быть, в лучшем случае, бездействие, или, хуже того, театр абсурда в котором такие государства диктуют порядок и представляют комитеты", - сказала Цукерман.

Так что на ООН надеяться не приходится, считает она. Лучше подумать о построении более эффективных региональных сообществ и организаций, основанных на конкретных обоюдных интересах и принципах, где легче договориться о чем-то конкретном, хотя бы о правилах членства.

По словам нашей собеседницы, предложение реформировать Совбез не ново. Некоторые крупные весомые страны давно уже задавались подобными вопросами, правда, не для того, чтобы нынешние постоянные члены Совбеза разделили с кем-то власть. Существующий порядок и состав СБ является следствием мирового порядка, установившегося после Второй мировой войны. Нынешние постоянные члены Совета безопасности ООН были тогда членами Альянса, и, получив соответствующие полномочия, никогда не согласятся на их ограничение. Было в некоторой степени ошибкой не делать расчет на возможные изменения в будущем политического курса или интересов постоянных членов СБ, не приниять во внимание наличие исторических и довольно спорных вопросов с границами. И выигравшие войну страны устанавливали правила, которые более всего были выгодны их интересам. А так как каждый из постоянных членов имеет право вето, ситуация фактически заморожена навсегда, подчеркнула американский аналитик.

"Единственный способ хоть как-то изменить ситуацию это создать параллельную структуру с другими правилами и полномочиями. Серьезных реформ Совбеза не будет никогда, во всяком случае, пока не произойдут резкие изменения во внутренней политике стран-членов. Новых постоянных членов в Совбезе из любой категории нет и не будет по той простой причине, что остальные члены, в принципе, не хотят разделять власть, а также потому, что нынешний состав настолько разношерстен, что никогда не придет к согласию ни по какой кандидатуре. Индию или Японию не допустит Китай, Бразилия будет мешать Вашингтону и Европе, Индонезия или Турция не будут иметь нужной поддержки из-за столкновения интересов по разным вопросам с каждым из членов. И так далее. Так что, повторю, с Президентом Ильхамом Алиевым я полностью согласна, но глобальная организация изначально устроена так, чтобы исключить любые возможные изменения", - сказала Ирина Цукерман.

Лейла Таривердиева