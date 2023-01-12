В МИД РФ жестко ответили Пашиняну

Трудно давать оценку позиции армянской стороны, когда заявления официального Еревана по одному и тому же вопросу существенно разнятся. Как передает Day.Az, об этом говорится в распространенном в четверг комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В ходе пресс-конференции 10 января премьер-министр Армении говорил и о намерении подписать документ на основе российских предложений, и одновременно о предпочтительности некого "комплексного решения" конфликта, продвигаемого Западом, подчеркивается в комментарии.

Тем не менее, российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе.

"Если армянские партнеры действительно заинтересованы в решении обозначенных проблем в русле комплексной реализации трехсторонних договоренностей на высшем уровне, то вместо того чтобы заниматься схоластикой, необходимо продолжить совместную работу. Российское предложение предоставить площадку для армяно-азербайджанских переговоров по мирному договору остается в силе", - указала Захарова.

Кроме того, отметили в МИД РФ, согласие Еревана при выработке мирного договора с Баку опираться на Алматинскую декларацию 1991 года, что было закреплено в заявлении по итогам саммита в октябре 2022 года в Праге, коренным образом изменило логику переговорного процесса. В Алма-Атинской декларации подтверждена нерушимость границ, которые существовали между республиками Советского Союза. На тот момент Нагорно-Карабахская автономная область была частью Азербайджанской ССР. Безусловно, данное обстоятельство очень сложно игнорировать в мирном процессе между Баку и Ереваном.