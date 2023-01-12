Армяне открыто признали Россию врагом

"Россия - предатель! Россия - враг! Россия - оккупант! Россия - агрессор!".

Такие слова прозвучали вчера на митинге перед российским посольством в Ереване, где собралась толпа выдворять нежеланных в стране дипломатов. Говорил, как обычно, Ваге Гаспарян - один из главарей Национально Демократического Полюса, более известного, как террористическая организация "Сасна-Црер".

Не забыл он упомянуть те самые строки из стихотворения Лермонтова, которые по сути и сделали Гаспаряна центральной фигурой антироссийских настроений в Армении.

"Прощай, немытая Россия! Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ. Пугая внешними врагами, нас разрушают изнутри. Но не меняется с годами девиз царей "воруй и ври". Путин - вор. Путин - убийца. Путин - преступник. Точка!" - кричал в микрофон Ваге перед посольством.

Собравшиеся повторяли эти же слова. И даже добавляли свои.

"Смерть российским оккупантам, смерть царю", - прозвучало в один момент из толпы, что вызвало радость у остальных.

Позже митингующие направились к посольству Франции. Теперь она "настоящий союзник", считают армяне.

Остается только подождать реацию Москвы. Также интересно, как отреагируют Соловьев, Сатановский, Карнаухов, Милонов, Затулин и другие прихвостни армянства в России, которые во вред российским интересам защищали и поддерживали армянскую повестку на фоне процветающей русофобии?

"Армяне нам дороги, братский народ, ближайший союзник" - говорили они. Ну что ж. Получите, распишитесь.

Скорее всего, отрезвление у этих персонажей все-таки не наступит, ведь погрязли они сильно в иллюзиях армянства. Но тем не менее факты остаются фактами - армяне теперь открыто назвали Россию врагом, а ее президенту пожелали смерти. Что будет дальше? Продолжим наблюдать за ситуацией.