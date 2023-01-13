Интриги не помогут Франции вернуться на Южный Кавказ

Ужесточение позиции Франции и приобретение этой позицией деструктивного характера было ожидаемым и не вызывает удивления. Франция практически все последние десятилетия выступала как покровитель мирового армянства и Армении. И как сопредседатель ныне покойной Минской группы ОБСЕ, и в период 44-дневной Отечественной войны эта страна не демонстрировала искреннего стремления помочь мирному урегулированию конфликта. В качестве сопреда Париж почти тридцать лет делал все для того, чтобы конфликт не был урегулирован, а оставался контролируемым и управляемым.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса, председатель Общественного объединения "Возвращение в Карабах" Турал Гянджалиев, комментируя заявления относительно деструктивной роли Парижа, прозвучавшие в интервью Президента Ильхама Алиева азербайджанским телеканалам.

То, что Франция возглавляет кампанию очернения Азербайджана и сегодня связано с новыми реалиями Южного Кавказа, сформированными после Второй карабахской войны, считает наш собеседник.

"Париж не может переварить того факта, что Азербайджан стал реальной силой в регионе, что наша страна проводит независимую политику и перешла в категорию государств средней силы. Кроме того, Францию очень беспокоит усиление тюркского мира, повышение его роли и влияния на обширном пространстве от Европы до Китая. Эти новые реалии не отвечают ее геополитическим интересам. В этом нет ничего удивительного, однако вызывает сожаление, что Франция решила демонстрировать свое отношение к Азербайджану и Турции в очень агрессивной форме. Очень важно, что Баку на самом высоко уровне высказывает свой протест Парижу и указывает французской стороне на ее место. Этим Азербайджан демонстрирует, что не намерен отступать от своих намерений и своих "красных линий" и пасовать перед страной-челном Совета безопасности, как бы коварны не были ее планы", - сказал Гянджалиев.

По словам депутата, это не первый раз, когда Франция проводит деструктивную политику по отношению к другим странам и народам. Сегодня она всего лишь в другой форме продолжает свою экспансионистскую политику, которой отметилась не раз в истории. Ныне она пытается очень топорно проецировать свои интересы на Южный Кавказ. Но это, конечно, ей не удастся, подчеркнул Гянджалиев.

Наш собеседник напомнил об одном факте из истории. Термин "баланс сил" впервые появился в Европе в начале 19-го века, во время наполеоновских войн. Франция, нарушив баланс на континенте, объявила войну своим европейским соседям. В 1815 году на конгрессе в Вене основные центры силы Европы указали вышедшей за все рамки Франции ее место. И европейцы стали очень внимательно следить за тем, чтобы французы снова не выкинули чего-то подобного.

"Сегодня настало время собрать аналогичную конференцию и вернуть страдающий "взрывом мозга" Париж в определенные рамки. Франция всегда стремилась паразитировать на геополитических процессах. Так, не внеся никакого вклада в победу над фашизмом, но пристроившись к союзникам, после Второй мировой войны она оказалась в числе постоянных членов Совбеза ООН, что очень несправедливо. Интриги против Азербайджана, которые она закручивает в СБ в последние годы, следствие этой несправедливости. Куда гармоничнее смотрелась бы в составе Совбеза, например, Турция, ведущая честную и открытую политику и обладающая гораздо большим авторитетом, чем Франция. Париж не имеет никакого морального права учить кого-то ценностям мира и справедливости. Думаю, вопрос постоянного членства Франции в СБ ООН должен быть пересмотрен", - считает азербайджанский депутат.

Турал Гянджалиев не сомневается, что за возней вокруг темы европейских миссий в нашем регионе тоже стоит французская сторона. Франция хочет компенсировать таким образом отстранение ее по воле Баку от процессов, идущих на Южном Кавказе. Но никакие миссии, не согласованные с Азербайджаном, не будут правомочно и успешны. А армянским властям, проникшимся такими идеями, лучше выкинуть их из головы и обратить внимание на предупреждение Президента Азербайджана о том, что 2023 год станет для Армении последним шансом, и не полагаться на покровителей вроде Франции, сказал депутат Милли Меджлиса.

Лейла Таривердиева