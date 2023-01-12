https://news.day.az/politics/1527814.html Армения упустила возможность провести очередной раунд переговоров с Азербайджаном - МИД России
Армения упустила возможность провести очередной раунд переговоров с Азербайджаном - МИД России
Армения упустила возможность провести очередной раунд переговоров с Азербайджаном.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.
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