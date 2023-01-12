https://news.day.az/politics/1527815.html Азербайджанская община Нидерландов протестует предвзятой позиции спикера палаты парламента
Азербайджанская община Нидерландов протестует предвзятой позиции спикера палаты парламента
Азербайджанская община, действующая в Нидерландах, обратилась в Нижнюю палату парламента этой страны, в связи с предвзятой позицией председателя Палаты представителей парламента Нидерландов.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Государственном комитете по работе с диаспорой.
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