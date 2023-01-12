МИД России назвал заявление армянской стороны абсурдным

Заявление Еревана о том, будто российское присутствие создает некие угрозы безопасности Армении - это абсурд.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Ранее, нынешнее армянское руководство публично заявляло, что военное присутсвие России соответствует национальным интересам республики. А вот авантюристы, призывающие указать нашим военнослужащим на дверь, явно не отдают себе отчета о реальных последствиях такого шага", - сказала она