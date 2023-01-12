Соратник Пашиняна разоблачил ложь Варданяна

Соратник премьер-министра Армении Никола Пашиняна, депутат правящей партии "Гражданский договор" Виген Хачатрян назвал число армян, проживающих на территории временной ответственности российского миротворческого контенгента.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, по словам Хачатряна, в Карабахе их 40 тыс., а не 120 тыс., как это ложно пропагандируется.

"Напряженность исходит из интересов России и Азербайджана. Для Российской Федерации будет неплохо, если 40 тысяч разгневанных жителей приедут в Армению и потребуют смены власти", - сказал армянский депутат.

Таким образом Хачатрян разоблачил очередную ложь беглого российского миллиардера Рубена Варданяна, который в разы завышает реальное число армян, проживающих на территориях Азербайджана. Следовательно и выкрики о "120 тысячах голодающих армян" также являются сфабрикованными.