Россия видит разночтения в позиции Армении по серьезным темам касательно региональной безопасности.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала в ходе еженедельного брифинга в четверг глава пресс-службы МИД России Мария Захарова.

"Мы видим разночтения в позиции Армении не только по одному нюансу или по одному поводу. Таких поводов и таких тем несколько, причем это серьезные темы. Мы видим разницу в оценках серьёзнейших вопросов не только для Армении, но и для региональной безопасности. Мы пытаемся по двусторонним каналам прояснять у армянской стороны, у официальных представителей, у людей, которые наделены соответствующими полномочиями, какой же позиции все-таки они придерживаются. Есть принципиальные вопросы и соответственно позиция должна формулироваться без изменения своих принципиальных основ", - сказала она.