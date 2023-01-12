https://news.day.az/politics/1527862.html Состоится заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Состоится заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана
Сегодня состоится заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, заседание начнется в 16:00.
На заседании будут рассмотрены поступившие в комиссию обращения.
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