Состоится заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана

Сегодня состоится заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, заседание начнется в 16:00.

На заседании будут рассмотрены поступившие в комиссию обращения.