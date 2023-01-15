Демаршем против ОДКБ Армения окончательно взяла курс на Запад

Ереван действительно окончательно взял курс на Запад, но этот курс был взят уже очень давно. И сейчас мы наблюдаем лишь новую декларацию данного курса, который подкрепляется ещё и весьма важным заявлением о нецелесообразности проведения учений ОДКБ на территории Армении.

Об этом Day.Az сказал руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Как отметил наш собеседник, высказывания Пашиняна на пресс-конференции от 10 января будут рассматриваться, прежде всего, как шаг в сторону от сотрудничества с Россией.

"Пашинян спровоцировал военный конфликт с Азербайджаном в 2020 году. Хотя очевидно, что Азербайджан готовился к возможной войне тщательно и долго, и его не стоило провоцировать. Тем не менее, Пашинян пошел на этот опрометчивый шаг возможно вполне умышленно, зная что армянские вооруженные силы не готовы к конфликту. Сейчас он намеренно отмежевывается от ОДКБ и создает проблемы в отношении ее членов", - сообщил российский эксперт.

По его словам, ни США, ни Франция, ни Великобритания не будут выцарапывать Карабах у Азербайджана для Армении.

"Так, что отказываясь с одной стороны от обмена коридорами с Азербайджаном, с другой стороны демонстрируя России, что будет работать с Западом, Пашинян усугубляет ситуацию для народа Армении, которая и так очень печальна. Хотя рефлексия, на мой взгляд, там будет минимальной", - полагает Колташов.

Далее политолог отметил, что ОДКБ - это не мощная слаженная коалиция, поэтому отказ от сотрудничества с ОДКБ де-факто означает отказ от сотрудничества с Россией.

"Основная внутренняя идея пашиняновской стратегии в отношении ОДКБ и России состоит в том, что нужно воспитать армянское общество в ненависти к России. И результаты собственной политики объявить результатами российского предательства. Хотя в действительности Пашинян и его команда несут полную ответственность за ту катастрофу, которая постигла Армению в 2020 году и продолжает постигать ныне. Пашинян на это работает, но ему все равно, потому что он полностью зависит от внешних сил.

Таким образом, последние действия армянского руководства демонстрируют, что сохраняется в силе прежняя концепция работы администрации Пашиняна. Суть ее такова: интересы Армении ничто, их можно приносить в жертву, главное нанести как можно больший ущерб России в той или иной области. Вот этим Пашинян и занимается. Армения - это исключительный инструментарий, которым он пользуется. Он прекрасно это знает и делает это с позволения США и по их поручению. Почему это терпит армянский народ - это отдельный вопрос", - подытожил Василий Колташов.

Абдул Керимханов