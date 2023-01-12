Растет число участников акции на Лачинской дороге

Акция протеста представителей неправительственных организаций (НПО) Азербайджана, проходящая в Карабахе в зоне временной дислокации российских миротворцев, продолжается уже тридцать второй день.

Сотрудник Trend, командированный в Шушу, сообщает в четверг, что, несмотря на то, что температура воздуха составляет 10-12 градусов мороза, участники акции продолжают свой протест. Их число растет, и в эти минуты сюда прибыли новые группы волонтеров для оказания поддержки участникам акции, передает Day.Az.

Напомним, что с 12 декабря азербайджанские экоактивисты, представители общественности проводят акцию протеста возле поста российских миротворцев. Основными требованиями протестующих являются прибытие командующего миротворческим контингентом Андрея Волкова, создание необходимых условий для проведения мониторинга азербайджанскими специалистами, прекращение армянами экологического террора на азербайджанских землях, создание отдельных постов пограничного и таможенного контроля на границе с Арменией в направлении Лачина, предотвращение незаконной перевозки оружия на территорию Азербайджана.