Рубен I обозвал Пашиняна земляным червяком

Засланец Рубен Варданян раскрыл истинную цель своего приезда в Карабах. После несуществующего "гуманитарного кризиса" и "голода" Рубик перешел на следующую стадию своего плана - выдавливание нынешнего армянского руководителя и перехват власти в Ереване.

Сегодня в сети состоялся телемост между армянами Армении и Ханкенди, где гороховый шут ответил на ряд вопросов, касающихся так называемой "блокады Лачинского коридора". Акция представителей азербайджанской общественности, напомним, проходит 32-й день, но, тем не менее, автомобили с гуманитарной помощью и машины снабжения продолжают свой бесперебойный путь в Ханкенди и обратно.

Отвечая на вопрос о доверии к российским миротворцам, Варданян обвинил Пашиняна, внимание, "в помощи Азербайджану".

"Если вы критикуете миротворцев, вы помогаете азербайджанцам, они мечтают, чтобы миротворцы покинули Карабах, прекратите критиковать. Мы сделаем все, чтобы российские миротворцы были постоянными. Я не хочу комментировать заявления политического деятеля (Пашиняна - ред.). Могу всего лишь предложить ему приехать к нам и убедиться на месте, какую большую роль играют российские миротворцы в создавшейся ситуации", - сказал Рубен.

Вывод из этих слов можно сделать следующий - Варданян защищает честь и достоинство РМК на фоне критики Пашиняна с одной лишь целью - показать своим хозяевам, что он лояльный пес. Награбленное в России и на территориях временно подконтрольных миротворцам Варданяну оказалось мало. Беглого олигарха интересует только своевременное пополнение собственных банковских счетов. Убрав Пашиняна, Варданян намерен обобрать Армению до нитки и окончательно поставить крест на армянской государственности. Именно поэтому Варданян лезет из кожи вон, чтобы заручиться поддержкой Москвы. Его конечная цель - восход на ереванский трон и установление личной диктатуры.