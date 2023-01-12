Бредовое расстройство Никола Пашиняна

Автор: Мехти Ахмедзаде

Бредовое расстройство - психическое заболевание, характеризующееся наличием хорошо систематизированного, доминирующего бреда, но, в отличие от шизофрении, без дезорганизации мышления, стойких галлюцинаций, нарушений аффекта и негативных симптомов.

Такой диагноз обычно ставят психиатры, но описание расстройства в Википедии отлично подходит для того, чтобы описать правительство Армении, которое часто выступает с такими маразматичными заявлениями, что иногда приходится даже задуматься - а все ли у вас в голове в порядке, ребят?

Отличается чаще всего премьер-министр этой страны, любитель алкоголя, Никол Пашинян. На этот раз он опять показал свои умственные способности и, выступив на очередном заседании правительства, попытался обвинить Азербайджан в проблемах с электричеством в зоне временной ответственности российского миротворческого контенгента.

"Незаконная блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана продолжается уже 32 дня, в связи с чем социальное положение в Карабахе обостряется. В минувший понедельник было прервано также электроснабжение. Авария произошла на контролируемой Азербайджаном территории, до сих пор не дали возможности проводить ремонтные работы ни армянской стороне, ни миротворцам. Начались веерные отключения электричества", - сказал Пашинян.

Удивительно, как много лжи может быть в одной цитате. Во-первых, нет никакой "блокады". По дороге Шуша-Ханкенди ежедневно проезжают десятки автомобилей с гуманитарной помощью и снабжением. Как пишут сами же армянские СМИ, сегодня из Ханкенди в Армению даже были отправлены тяжелобольные пациенты. Учитывая фото и видео доказательства, публикуемые каждый день по нескольку раз, говорить о "блокаде" все равно, что пытаться убедить людей в том, что трава синяя.

Во-вторых, отлючение света, газа, воды в зоне временной ответственности РМК никак не может быть виной Азербайджана, ибо еще во время Первой Карабахской войны армяне, выселив и вырезав азербайджанцев, сразу же принялись за мародерство, разобрали все необходимые трубы, линии электропередач и продали их как металлолом.

За 30 лет оккупации Карабаха, армяне не построили и не обновили ни-че-го. Оставшиеся старые трубы и линии ржавели, гнили десятки лет, и теперь, когда возникают из-за этого какие-то перебои, обвинять в этом азербайджанцев просто лицемерие.

Что до помощи, то мы ее оказываем. Стоит только захотеть ее получить. Азербайджан неоднократно заявлял, что проживающие в зоне временной ответственности РМК армяне являются нашими гражданами и мы готовы оказать поддержку любому, кто об этом попросит. Доказальством тому стала помощь, оказанная Торосу Казаряну, который несколько дней назад к подошел к одному из постов азербайджанской армии и попросил о помощи, заявив, что голоден, ему холодно и захотел сигарету. Армянскому жителю Карабаха была предоставлена еда и сигареты, к нему отнеслись с заботой. 8 января в Шуше - на месте проведения акции протеста на дороге Ханкенди-Лачин, этот мирный армянский житель был отправлен в Ханкенди.

Такое развитие событий не на шутку встревожило армянских сепаратистов. Ведь тем самым обрушился один из многочисленных ложных тезисов армагитпропа о том, что азербайджанцы якобы "хотят заморить голодом" несчастных армян. И теперь Пашинян, как Internet Explorer, внезапно и запоздало тиражует старье.

Стоит еще вспомнить то, как в Ханкенди в недалеком прошлом были проблемы в газоснабжением. Газ поступает в этот временно неконтролируемый Баку город из Армении, но при этом, несмотря на все, "Азеригаз" взял и устранил неполадки, которые имели место по вине самих же армян. Однако, этот шаг доброй воли остался незамеченным армянами.

Так что мы всегда готовы оказать помощь любому, кто обратится. Поэтому стоило бы хорошенько задуматься, прежде чем пытаться гнать бочку, наполненную бредом. А находящимся в заложниках у Рубена Варданяна армянам советуем задуматься о реинтеграции в азербайджанское общество, ибо нелегально приехавший в Азербайджан засланец, по факту, ничего дельного для них до сих пор не сделал и не принес, кроме проблем. Тогда и свет, и газ, и вода шли бы без перебоев, как это происходит по всей территории Азербайджана. И стабильно, и выгодно.