Военное сотрудничество между Азербайджаном и Италией вступило в новый этап развития

12 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с министром обороны Итальянской Республики Гвидо Крозетто, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала в Министерстве обороны состоялась торжественная церемония встречи, министры обороны обеих стран прошли перед почетным караулом. Прозвучали Государственные гимны Азербайджана и Италии.

В соответствии с протоколом Г.Крозетто оставил памятную запись в "Книге почетных гостей".

Поприветствовав гостей, генерал-полковник З.Гасанов проинформировал делегацию о военно-политической ситуации, сложившейся в регионе после Отечественной войны Азербайджана.

Было подчеркнуто, что сотрудничество между Азербайджаном и Италией в области военного образования, а также в рамках НАТО продолжается стремительными темпами, и эти отношения высоко ценятся.

Генерал-полковник З.Гасанов отметил, что нынешний визит положил начало новому этапу развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Италией.

В свою очередь, Г.Крозетто поблагодарил за оказанное гостеприимство и отметил важность расширения двустороннего военного сотрудничества.

Была особо подчеркнута важность взаимных визитов в развитии двусторонних отношений, имеющих характер стратегического партнерства.

На встрече было обсуждено дальнейшее расширение сотрудничества между Азербайджаном и Италией в военной, военно-технической областях, в сфере военного образования, а также иные вопросы, представляющие взаимный интерес.

В заключение министры обороны обеих стран подписали протокол о намерениях сотрудничества в учебно-образовательной области.