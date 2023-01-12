Обнаружены мины и неразорвавшиеся боеприпасы времен первой Карабахской войны

В ходе операций по разминированию также обнаруживаются мины и неразорвавшиеся боеприпасы времен первой Карабахской войны.

Об этом сообщили в четверг Day.Az в Агентстве Азербайджана по разминированию,

Отметим, что в ходе операций по разминированию 1-7 января в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные и 7 противотанковых мин, а также 203 неразорвавшихся боеприпаса. От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена в этот период территория площадью 195 гектаров.