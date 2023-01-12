https://news.day.az/politics/1527896.html Обнаружены мины и неразорвавшиеся боеприпасы времен первой Карабахской войны - Агентство Азербайджана
Обнаружены мины и неразорвавшиеся боеприпасы времен первой Карабахской войны - Агентство Азербайджана
В ходе операций по разминированию также обнаруживаются мины и неразорвавшиеся боеприпасы времен первой Карабахской войны.
Об этом сообщили в четверг Day.Az в Агентстве Азербайджана по разминированию,
Отметим, что в ходе операций по разминированию 1-7 января в Тертере, Агдаме, Физули, Шуше, Губадлы, Ходжавенде, Лачине, Джебраиле и Зангилане были обнаружены и обезврежены 2 противопехотные и 7 противотанковых мин, а также 203 неразорвавшихся боеприпаса. От мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена в этот период территория площадью 195 гектаров.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре