На заседании комиссии по вопросам помилования рассмотрено более 100 обращений

Сегодня состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.

Как сообщает в четверг Day.Az, на заседании было рассмотрено более 100 обращений о помиловании.

Следующее заседание комиссии назначено на 17 января.