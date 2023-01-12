https://news.day.az/politics/1527969.html На заседании комиссии по вопросам помилования рассмотрено более 100 обращений
На заседании комиссии по вопросам помилования рассмотрено более 100 обращений
Сегодня состоялось заседание Комиссии по вопросам помилования при Президенте Азербайджана.
Как сообщает в четверг Day.Az, на заседании было рассмотрено более 100 обращений о помиловании.
Следующее заседание комиссии назначено на 17 января.
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