https://news.day.az/politics/1527985.html Состоялась встреча омбудсменов Азербайджана и Украины
Состоялась встреча омбудсменов Азербайджана и Украины
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась в Анкаре с комиссаром Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсменом) Дмитро Любинцом.
Об этом в четверг Day.Az сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.
С полным материалом можно ознакомиться по ссылке.
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