Состоялась встреча омбудсменов Азербайджана и Украины

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась в Анкаре с комиссаром Верховной Рады Украины по правам человека (омбудсменом) Дмитро Любинцом.

Об этом в четверг Day.Az сообщили в аппарате омбудсмена Азербайджана.

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