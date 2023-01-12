Источник: Агентство международной информации Trend

Под руководством Президента Ильхама Алиева Азербайджан за последние годы добился больших успехов.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в четверг в интервью авторскому видеопроекту "Актуально с Сахилем Керимли" заслуженный журналист Тофиг Аббасов.

Он отметил, что в интервью местным телевизионным каналам Президент Ильхам Алиев в развернутой форме ответил на все вызывающие интерес вопросы.

"Ответы господина Президента на вопросы носили программный характер. 2023 год в целом был своего рода дорожной картой для нашего будущего. Господин Президент поделился мнением в конкретных деталях как по внутренним вопросам, коснувшись социального благополучия граждан, реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура, так и заявил о своей решительной позиции касательно армяно-азербайджанских отношений, мирного процесса, а также процессов, происходящих на международной арене", - сказал Аббасов.

Он отметил, что в своем интервью глава государства отметил успехи Азербайджана, а также заявил о приоритетах дальнейшего развития страны.

"Были затронуты такие важные вопросы, как продолжение Азербайджаном реализации масштабных проектов, транспортно-логистические вопросы, армейское строительство, развитие нашей военной промышленности", - подчеркнул Аббасов.

Он добавил, что в то же время в интервью глава государства направил месседжи многим кругам.

"Это были месседжи покровителям Армении. В интервью также была затронута несправедливая позиция по отношению к Азербайджану Франции и других проармянских стран, и главой государства была заявлена решительная позиция Азербайджана по этому поводу", - сказал Аббасов.