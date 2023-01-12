Армяне убили армянина в Карабахе

Армяне убили одного из армян в Карабахе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, жертвой стал один из тяжелобольных жителей.

Отмечается, что жизнь больного можно было бы спасти, если бы его перевезли в Ереван.

Так чего же не перевезли? Каждый день принадлежащие Международному комитету Красного Креста (МККК) автомобили беспрепятственно проезжают по Лачинской дороге. Вчера проехали 2 автомобиля, сегодня утром трое тяжелобольных пациентов были перевезены в столицу Армении. Так же при посредничестве МККК. В целом было перевезено 19 человек. Кроме того, днем еще 5 машин Красного Креста вновь беспрепятственно проехали по Лачинской дороге. Дорога открыта для любых гуманитарных нужд.

Жизнь человеку, при желании, можно было бы спасти. Очевидно, что в смерти местного жителя, в целях пропаганды лжи и дезинформации, обязательно попытаются обвинить Азербайджан, который якобы заблокировал Лачинский коридор. Мы не будем удивлены, если окажется, что больного специально не захотели отпускать с МККК, чтобы использовать его кончину в политических играх.

Общеизвестно, что сепаратисты каждый день выдумывают "гуманитарные катастрофы" (а полки магазинов кишат продуктами), кричат о "голоде" (при этом запивая суши коктейлями в Instagram), отключении электричества, газа, света, интернета и чуть ли не воздуха...При этом как только распространяются попытки обвинить во всех недугах азербайджанцев, внезапно появляются сообщения о возобновлении подачи вышеперечисленного и армянские телеграм-каналы сразу кидаются удалять свои посты.

Поэтому не исключено, что смерть местного жителя может быть специальной. Если она вообще имело место быть, кстати.