Париж не признает независимость Карабаха

Франция не признает независимость Карабаха в соответствии с международным правом.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу заявила спикер Национального Собрания Франции Яэль Браун-Пиве на совместной пресс-конференции с армянским коллегой Аленом Симоняном в Ереване.

По ее словам, Париж надеется на восстановление мирного диалога между Азербайджаном и Арменией.

"Сегодня мы считаем, что важнее всего мирное урегулирование и восстановление мирного диалога. Все наши усилия направлены на это. Сегодня считаем, что идти другими путями не к месту, поскольку путь мирного урегулирования и диалога полностью не исчерпан, пока не все испробовано. Наша энергия на 100% направлена на это урегулирование", - отметила спикер Нацсобрания Франции.