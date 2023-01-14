Армянская дипломатия снова "села в лужу" со своим плутовством

Автор: Лейла Таривердиева

На место проведения акции протеста на Лачинской дороге прибыли иностранные журналисты. Представители СМИ Италии, Испании, Турции, России, Венгрии и Великобритании приехали увидеть происходящее своими глазами. Акция длится уже больше месяца, и всем уже понятно, что до достижения своих целей она не прекратится. На эту позицию азербайджанской стороны не повлияли ни погода, ни угрозы.

Прибытие иностранных журналистов - это позитивный момент. Возможно, пригласить репортеров следовало еще раньше, чтобы сократить количество лжи, которую с 12 декабря обрушивают на Азербайджан недоброжелатели. Да, азербайджанские СМИ и соцсети ежедневно, часто в режиме реального времени, отчитываются о количестве проехавших по Лачинской дороге транспортных средств, и эти цифры однозначно говорят о лживости армянской и проармянской пропаганды. Однако вряд ли азербайджанские Телеграм-каналы активно просматриваются в Испании или Великобритании. Поэтому очень хорошо, что иностранные журналисты получили возможность увидеть, что происходит на Лачинской дороге на самом деле. Возможно, выступив с репортажами, они избавят политиков своих стран от необходимости сочувствовать армянским жалобам и фейкам.

В период 44-дневной войны не осталось страны и международной инстанции, куда бы не обратилась за поддержкой Армения. Кого только не просила надавить на Азербайджан страна-агрессор, какими только аргументами не оперировала. Закончилось тем, что все эти страны и инстанции отделались от армян словесным сочувствием и не более. Да, кто-то грозил пальчиком издалека, кто-то пытался вооружать оккупантов, но в конечном итоге активно вступить за армянские интересы не решился никто.

Казалось бы, это должно было чему-то научить наших соседей. Но не научило. В связи с акцией экоактивистов на Лачинской дороге армянская сторона начала очередную бомбардировку международного сообщества. Список стран и организаций, у которых армяне требуют нажать на Баку, продолжает расти. За прошедшие недели армянские дипломаты и политики порыдали на плече у многих коллег. Сегодня в этот список попала и "Большая двадцатка".

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян призвал страны G20 оказать давление на Азербайджан из-за акции на Лачинской дороге, чтобы Баку, мол, не сомневался "в решимости и готовности международного сообщества действовать". Акцию он назвал "бесчеловечной блокадой" и потребовал показать Азербайджану где раки зимуют. А еще Мирзоян требует ввести на международно признанную территорию Азербайджанской Республики без согласия Баку какие-то миссии и обеспечить силовым путем "гуманитарный доступ" в зону временной ответственности РМК.

Опять же, вспоминаются аналогичные песни Еревана времен Второй карабахской войны. Жалобные куплеты о якобы гуманитарной катастрофе в Карабахе и почему-то в Армении (?), о якобы умирающих под бомбами и голодающих в подвалах детишках и парализованных пенсионерах сопровождались припевами о необходимости немедленно поддержать оккупанта и не позволить Азербайджану освободить свои земли, ввести силы ООН, ОБСЕ и так далее.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Политолог, директор Клуба политологов "Южный Кавказ" Ильгар Велизаде:

"Критинизм... прошу прощения, но по-другому это не назвать... Так вот, кретинизм армянской дипломатии не выдерживает критики. Там не осталось никаких реальных дипломатов. Возможно, это из-за маленькой зарплаты, возможно, потому что их дипломаты не читают новости, не изучают специальную литературу и просто не в курсе своей работы. Думаю, никаких принципов у армянских дипломатов нет, они руководствуются только желанием отметиться, выделиться каким-то грозным и резонансным заявлением. И в результате они сами же садятся в лужу.

Давайте посмотрим, к кому обращается Мирзоян, кого он просит. Саудовскую Аравию, Турцию, Италию, чей министр обороны недавно находился в Баку, Китай, Россию, Великобританию... К его призывам разве что прислушаются Франция с Индией, причем, не факт, что последняя открыто выступит в поддержку Армении. Что она от этого получит? Ничего. И вообще, какое давление могут оказать страны "Большой двадцатки" на Азербайджан? Зачем им это нужно? Мирзояну вначале придется объяснить каждой из этих стран, например, Саудовской Аравии, с какой стати ей поднимать этот вопрос и портить отношения с Баку.

С другой стороны, Мирзоян, возможно, обращается не к разумным политикам, а к себе подобным, рассчитывает, что среди "Большой двадцатки" найдется пара-тройка мыслящих созвучно Еревану стран, которые могут на это откликнуться. Все другие, думаю, отчетливо понимают свои интересы. Никаких апокалиптических процессов на Лачинской дороге не происходит. Все видят, что дорога открыта и движение по ней продолжается. Вот если бы это было не так, тревогу бы забили ООН, Красный Крест. Но они почему-то ни о чем таком не заявляют. Говорят об этом мирзояны, варданяны и прочие. Заявление главы МИД Армении показывает, на каком уровне находится внешнеполитическое ведомство и стоит ли обращать внимание на такие холостые выстрелы в никуда, которые только еще больше позорят и без того дискредитированную армянскую дипломатию".