Источник: Агентство международной информации Trend

Автор: Эмин Севдималиев

Сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном за последние 30 лет можно охарактеризовать как яркий пример отношений, построенных на взаимном доверии и уважении. Две страны имеют схожую историю, социальные контексты и ценности, что помогло Баку и Астане в процессе создания прочной основы для долгосрочного сотрудничества во многих сферах.

Казахстан продемонстрировал свою поддержку в критический период независимости Азербайджана, включая подход во время первой Карабахской войны казахских мыслителей и политиков, таких как Олжас Сулейменов, который открыто поддержал позицию Азербайджана. Кроме того, по завершении второй Карабахской войны официальные лица Казахстана выразили готовность страны участвовать в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

Обе страны всегда решали двусторонние вопросы в прозрачной форме. Это и сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном по вопросу о правовом статусе Каспийского моря, и позиция Азербайджана по ряду других важных для Казахстана вопросов.

При этом последние события говорят о том, что мы стоим на пороге очередного прорыва в отношениях между странами. Качество проектов, которые в настоящее время находятся в портфеле Баку и Астаны, а также амбициозные планы стран на будущее дают веские основания полагать, что следующий этап сотрудничества откроет перед странами новые горизонты.

Блестящее будущее двустороннего сотрудничества

Транспортное сотрудничество

Среди многих проектов, находящихся в настоящее время в стадии разработки, особого внимания заслуживает работа в связи с Транскаспийским международным транспортным маршрутом (ТМТК), также известным как Средний коридор.

Не секрет, что развитие сферы транспорта представляет большой интерес для Баку и Астаны. Этот интерес является частью более широкой стратегии, направленной на диверсификацию экономических возможностей сторон. Экономические выгоды могут быть значительными, особенно если учесть, что такое сотрудничество проложит путь к созданию рабочих мест для тысяч людей и будет стимулировать местный бизнес.

Интересно, что Азербайджан и Казахстан имеют схожие интересы в контексте реализации Среднего коридора. Обе страны являются частью Международного транспортного коридора Север-Юг и являются важными элементами архитектуры транспортного маршрута Среднего коридора.

Для Баку и Астаны реализация вышеуказанных проектов имеет решающее значение для обеспечения долгосрочного экономического процветания и политического влияния. В силу геополитических потрясений в некоторых бывших советских странах реализация Среднего коридора заняла основное место в повестке дня лиц, принимающих решения в западных странах.

Высокотехнологичная связь

Буквально несколько дней назад ведущие телекоммуникационные компании Азербайджана и Казахстана - "AzerTelecom" и "Казахтелеком" подписали Соглашение об условиях сотрудничества в рамках проекта по прокладке волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря.

Проект Транскаспийской волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря на маршруте Азербайджан-Казахстан является частью масштабного проекта "Цифровой Шелковый путь", предусматривающего формирование цифрового телекоммуникационного коридора между Европой и Азией.

Проект является логичным шагом для обеих сторон, так как сотрудничество в этой сфере несколько отстало от общего тренда. И Азербайджан, и Казахстан глубоко заинтересованы в развитии высокотехнологичного сектора, так как преимущества этого сектора для экономики очевидны.

Энергетическое сотрудничество

Некоторые могут счесть Азербайджан и Казахстан конкурентами в области энергетики. Однако реальность иная. На этот вопрос стоить взглянуть с точки зрения сотрудничества, а не конкуренции. Баку и Казахстан имеют уникальную возможность использовать инфраструктуру и услуги друг друга для увеличения экспорта двух стран, обеспечивая при этом столь необходимую энергетическую безопасность импортерам, представляющим другие географические регионы.

Интегративный подход к вопросу энергетического сотрудничества является единственным способом достижения взаимовыгодного решения для всех вовлеченных сторон. Это совершенно рациональный подход и правильная политика. Исторические уроки, а также последние события предполагают, что Азербайджан и Казахстан выберут путь рациональности и ситуационной осведомленности.

Положительное влияние политических связей на экономические отношения

Предпринятые шаги свидетельствуют о серьезных намерениях как Азербайджана, так и Казахстана укреплять сотрудничество в указанных сферах. Некоторые глобальные проекты, в том числе Средний коридор, просто не могут быть реализованы без Азербайджана и Казахстана.

Общая линия, которую мы можем наблюдать в азербайджано-казахских отношениях, заключается в том, что первоначальные прочные политические отношения помогли государствам начать сотрудничество в других областях, таких как энергетика и транспорт. И в свою очередь укрепление связей в этих областях привело к более высокому уровню политического сотрудничества между странами.

Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что перспективы сотрудничества двух тюркских государств безграничны.