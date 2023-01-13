https://news.day.az/politics/1528247.html МИД Украины поблагодарил Азербайджан
МИД Украины поблагодарил Азербайджан
Украина благодарит Азербайджан за оказание помощи в электрообеспечении пострадавших от бомбардировок городов.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Украины на странице ведомства в Twitter.
"Мы благодарны Азербайджану за обеспечение украинских городов генераторами и трансформаторами. Это жизненно важно для восстановления поврежденной критической инфраструктуры Украины", - говорится в публикации.
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