МИД Украины поблагодарил Азербайджан

Украина благодарит Азербайджан за оказание помощи в электрообеспечении пострадавших от бомбардировок городов.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Украины на странице ведомства в Twitter.

"Мы благодарны Азербайджану за обеспечение украинских городов генераторами и трансформаторами. Это жизненно важно для восстановления поврежденной критической инфраструктуры Украины", - говорится в публикации.