Три удара Еревану ниже пояса от спикера Нацсобрания Франции

Автор: Мехти Ахмедзаде

На днях стало известно, что в Ереван прибудут так называемые "истинные союзники Армении" во главе с председателем Нацсобрания Франции Яэль Браун-Пиве и ее подружками. Армянские СМИ сообщали об этом с пеной у рта, особенно, чтобы, как минимум, насолить России, которая "не помогает армянам и бездействует". Конечно же, "многострадальные" еще надеялись, что будет оказано давление на Азербайджан.

Ну, прибыли сегодня французские мадемуазели в армянскую столицу, встретились с Аленом Симоняном, выступили на пресс-конференции иии....все пошло не так, как ожидали армяне - по старому доброму, известному сценарию. Представители Франции выразили поддержку, озабоченность, жалость, все, что угодно. Кроме того, были удары ниже пояса.

Первым стало заявление спикера французского парламента.

"Франция не признает независимость "Нагорного Карабаха" в соответствии с международным правом. Мы подчиняемся международному праву", - заявила спикер французского парламента Яэль Браун-Пиве.

Напомним, что согласно ему, то, что армяне называют "арцахом", на самом деле является Карабахским экономическим районом - суверенной, международно признанной территорией Азербайджана. Так будет всегда.

Вторым ударом стал уворот Браун-Пиве от вопроса "будет ли предоставлена Армении военная помощь?". Мадам просто не ответила.

Третий удар - Франция не собирается вводить санкции против Азербайджана, сколько бы армяне этого ни хотели.

"Сегодня мы считаем, что важнее всего мирное урегулирование и восстановление мирного диалога. Все наши усилия направлены на это. Идти другими путями не к месту, поскольку путь мирного урегулирования и диалога полностью не исчерпан, пока не все испробовано", - тактично увернулась французский спикер.

Очевидно, что обижать армян приезжие дамы не хотели, но на реальность, все-таки, указать им было необходимым.

Угадайте, какая пошла реакция среди армян? Правильно, - и Франция предательница, как Россия.

Понеслась та же истерика по армянскому сегменту соцсетей - что за союзник, не нужны нам такие друзья, мы верим, нас предают, используют, бросают....бла бла бла.

Какая это по счету "предавшая Армению страна"? Сколько бы у армян ни было друзей и союзников, все почему-то всегда у них виноваты. Все, кроме них самих. Нет тех, кто все сделает все за армян, поэтому все предатели. Шедевральная логика.

Снова и снова армяне убеждаются в том, что никто не сможет оказывать давление на Баку. И каждый раз они истерично воспринимают это как удар ножом в спину. Хотя стоило бы сделать выводы.

Близость Армении и Франции в последнее время приобрела более интимный, нежели дружеский характер. Пока Ереван до сих пор не понимает, что Париж постоянно использует его в своих целях. Но реальность такова, что французы циничны и видят в Армении лишь очередную колонию.

Отношения между Ереваном и Парижем, может быть, и "сестринские", как они любят это говорить, но сегодняшний поворот является еще одним подтверждением того, что французы считают армян своими маленькими пешками и они нужны лишь для определенных геополитических целей.

Армянство должно четко понимать - Франция первой в случае необходимости продаст Армению. Как не раз показывала недавняя история, Париж вспоминает о "многострадальных" только во время выборов. Макрон надавал обещаний, снова сел в кресло и ничего не сделал. Потому что понимает, что международное право нарушить он не может, ведь оно на стороне Азербайджана. В принципе это же мы услышали и из уст спикера парламента этой европейской страны. Это здравомыслящие французские политики, а их, в принципе, мало. Есть и ослепленные армянскими деньгами и подачками, которые принимают всякие провокационные резолюции, которые Макрон потом игнорирует. У французского президента несомненно много скелетов в своем шкафу - он торпедирует мирный процесс на Южном Кавказе, пытается стать медиатором и т.д., но красные линии, по крайней мере, видит. А если не видит, Баку напоминает.

Так, что сколько было там всяких политиков, которые обещали армянам исполнить чуть ли не все их мечты, принимали антиазербайджанские резолюции, ездили в Ереван, незаконно посещали Карабахский регион Азербайджана, все тщетно. Как только заканчиваются выборы, данные обещания остаются неисполненными. Вызывает удивление, как при таком явном раскладе армянство слепо продолжает смотреть в руки Франции.