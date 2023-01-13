Война осени 2020 года - результат долгих лет безнаказанности Армении

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев выступил в Совете безопасности в ходе дискуссий на тему "Содействие и укрепление верховенства права в поддержании международного мира и безопасности".

Как сообщает в пятницу Day.Az, в своем выступлении азербайджанский дипломат отметил, что ООН создана для предотвращения войн и человеческих страданий путем соблюдения ее членами норм международного права.

"Как сказал один известный ученый, устав ООН - это конституция, которая определяет и ограничивает функции ООН, является многосторонним договором, с закрепленными правами и обязанностями государств-членов, являющимся основой создания этой организации. Однако, несмотря на универсальный и обязательный характер этих функций, иногда проявляется явное пренебрежение принципами Устава, что приводит к нарушению суверенитета и территориальной целостности государств, дальнейшему обострению вооруженных конфликтов, нетерпимости по признаку национальной идентичности, росту террористических и сепаратистских угроз", - сказал он.

Яшар Алиев отметил, что при вступлении в ООН в мае 1992 года Азербайджан уже несколько лет сталкивался с вооруженной агрессией со стороны Армении, в основе которой лежала вымышленная этно-националистическая идеология, сфальсифицированные исторические нарративы и необоснованные территориальные претензии.

Армения, несмотря на обязательство поддерживать цели и принципы, закрепленные в Уставе Организации Объединенных Наций, в том числе принципы мирного разрешения споров и неприменения силы, силой захватила значительную часть суверенной территории Азербайджана и удерживала ее под оккупацией около 30 лет. Последствия агрессии шокируют: десятки тысяч людей погибли, на всех оккупированных территориях была проведена политика этнической чистки в отношении более 700 000 азербайджанцев, сотни городов, поселков и сел были уничтожены, был нанесен огромный ущерб культурному и религиозному наследию Азербайджана, и окружающей среде.

Армения пренебрегла необходимыми требованиями, установленными в резолюциях 822, 853, 874 и 884, единогласно принятых Советом Безопасности ООН в 1993 году, а посредническая деятельность с руководством ОБСЕ не способствовала урегулированию конфликта путем переговоров. Отсутствие адекватной реакции со стороны соответствующих международных институтов, двойные стандарты и дискриминация в отношении общепризнанных обязательств создали условия для продолжения Арменией своей позиции. Возобновление боевых действий осенью 2020 года стало логичным следствием долгих лет безнаказанности Армении. Прямые нападения Армении на населенные пункты в Азербайджане привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и серьезному повреждению гражданской инфраструктуры. Действуя исключительно на своей суверенной территории, в полном соответствии с Уставом ООН и международным правом, Азербайджан принял решительные меры для защиты своего народа и освобождения оккупированных территорий.

Алиев отметил, что после окончания войны Азербайджан, в первую очередь, уделяет внимание восстановлению освобожденных территорий, для обеспечения безопасного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родину и высокого уровня жизни. С этой целью указом Президента Азербайджана от 7 июля 2021 года созданы Карабахский и Восточно-Зангезурский экономические районы. В этих регионах продолжается масштабная работа.

Для обеспечения ответственности за нарушения международного права Азербайджан подал иск в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека. Кроме того, были привлечены к ответственности и наказаны несколько лиц, которые совершили военные преступления. В то же время Азербайджан инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности обеих стран в пределах международно признанных границ.

Азербайджанский дипломат отметил, что предвзятость Армении, является составной частью давней политики Еревана, проводимой на фоне многолетних грубых нарушений международного права. Парадоксально, что Армения, совершившая агрессию против Азербайджана, оккупировавшая суверенные территории Азербайджана на протяжении почти 30 лет, проводившая в период войны массовые этнические чистки и совершившая другие преступления против человечности, теперь ссылается на Устав ООН и Международное право. Однако было бы наивностью верить в то, что Армения якобы осознала необходимость соблюдения норм и принципов цивилизованного поведения и отказалась от глубоко укоренившихся стереотипов расовой ненависти и превосходства.

Алиев подчеркнул, что Армения должна соблюдать взятые на себя международные обязательства, полностью вывести свои вооруженные силы и незаконные вооруженные формирования с нашей территории, положить конец территориальным претензиям и незаконной деятельности, прекратить минный терроризм, прояснить судьбы нескольких тысяч пропавших без вести азербайджанцев, а также возместить нанесенный ущерб Азербайджану и азербайджанскому народу, провести прямые переговоры с целью скорейшего нахождения дипломатических решений по межгосударственным отношениям.

"Поддержка двусторонних и результативных переговоров между Арменией и Азербайджаном на основе согласованных принципов и обязательств как никогда важна для всего международного сообщества. Нельзя упустить возможность создать прочный мир", - отметил он.