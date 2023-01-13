В азербайджанской армии проведены учебно-методические сборы с военными юристами

В соответствии с утвержденным министром обороны планом действий на текущий год проведены учебно-методические сборы с юристами видов войск Азербайджанской Армии, главных управлений, управлений и офицерами Юридического управления, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Сначала минутой молчания была почтена память общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности Азербайджана.

В ходе учебно-методических сборов до внимания личного состава были доведены высказывания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева об Азербайджанской Армии, прозвучавшие в недавнем интервью местным телеканалам.

На сборах было рассказано о работе по дальнейшему укреплению воинской дисциплины, недопущению правонарушений, доведению до личного состава основ, норм и принципов международного гуманитарного права, а также важности их применения в период вооруженного конфликта, были обсуждены задачи в этом направлении на текущий год. Также были заслушаны доклады о более эффективной организации правовой подготовки в воинских частях, правовом просвещении военнослужащих и по другим темам.

Состоялись подробные обсуждения работ в правовой сфере, которые будут проведены в Азербайджанской Армии в рамках "Года Гейдара Алиева".

На учебно-методических сборах, проведенных в целях совершенствования знаний и навыков по организации правовой подготовки, изучения требований законодательства и руководящих документов, были даны ответы на интересующие участников вопросы.