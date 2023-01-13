Роль Франции как "спасителя Армении"

Источник: Агентство международной информации Trend

Президент Ильхам Алиев в недавнем интервью местным телеканалам коснулся ряда моментов, связанных с внешней и внутренней политикой. Говоря о позиции Франции в отношении Азербайджана, глава государства отметил, что Минская группа ОБСЕ, и в частности Франция, всячески стараются помешать решению вопросов между Азербайджаном и Арменией.

"То есть, ни война, ни мир, пусть вопрос останется в замороженном состоянии и де-факто армяне там живут. Пройдет время, сменятся поколения, азербайджанцы все забудут. В том числе выдвигались тезисы о контактах между этими людьми, об усилении тенденций сотрудничества с Арменией, что да, мы помиримся, мы будем друзьями, а это все останется в стороне. Но мы не смирились с этим, и я считаю, что главная причина такой антиазербайджанской позиции в том, что мы сорвали их планы, и они не смогли спасти Армению, которую взяли под свою опеку", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Предвзятая позиция Франции в отношении Азербайджана уже всем известна. Резолюции, принятые Национальной ассамблеей Сената Франции против Азербайджана, соответствующие заказные статьи во французских медиа являются наглядным тому примером. Франция в недавнем прошлом являлась сопредседателем Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта. Но в данном случае лишь создавалась видимость того, что проводится какая-то работа в этом направлении. На деле же Франция занимала проармянскую позицию. И даже после второй Карабахской войны, завершившейся победой Азербайджана, Франция, которая когда-то должна была работать для решения карабахской проблемы и проявлять нейтралитет, проводит предвзятую политику в отношении Азербайджана.

Еще одним моментом, привлекающим внимание, является решение об отправке миссии европейских наблюдателей на территорию Армении, в приграничные с Азербайджаном регионы, принятое 6 октября в Праге во время встречи лидеров Азербайджана, Франции, Совета Европейского союза и Армении. Эта миссия должна была быть краткосрочной. Однако Франция заявила, что продлит ее сроки. Ясно, что этими шагами Франция пытается восстановить утраченный авторитет и влияние на Южном Кавказе. Азербайджан, проявив добрую волю, позволил французскому президенту участвовать в Пражской встрече, однако Франция не смогла этого оценить.

Шаги, предпринятые Францией в последнее время, преследуют две цели - это желание Макрона повысить свое снижающееся влияние на Южном Кавказе и его попытки угодить армянской диаспоре, которая не может принять новую реальность, созданную Азербайджаном после второй Карабахской войны. Однако, как видно, Макрон не имеет понятия о реальной ситуации на Южном Кавказе. Никому не будет позволено вмешиваться во внутренние дела Азербайджана, и Франция со своей ролью "спасителя Армении" должна это в конце концов осознать.