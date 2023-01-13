Выступление Ильхама Алиева излучало уверенность

Выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева в интервью местным СМИ излучало уверенность.

Как передает Day.Az, об этом заявил в интервью YouTube каналу Ноян Тапан помощник главного советника президента Армении по национальной безопасности Владимир Погосян.

"И мировые СМИ, и российские СМИ отметили, что выступление Алиева излучало уверенность. Он был более открыт, более улыбчив, уверен в себе, чего не скажешь о Пашиняне. Напряженность, противоречие в ответах, страх, непонимание, не знаю, что делать...", - подчеркнул Погосян.

Напомним, что 10 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телевизионным каналам.

В тот же день состоялась пресс-конференция премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Порядка десяти СМИ были лишены возможности принять участие в пресс-конференции и задать Пашиняну вопросы.