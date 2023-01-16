Заявления Пашиняна вызывают удивление не только в Баку, но и Москве

Решительно отказывающийся от строительства Зангезурского коридора Никол Пашинян на днях продемонстрировал удивительные "познания" в географии, заявив альтернативой этому проекту открытие железной дороги Армения-Турция, имеющей, оказывается, глобальное значение. По мнению премьера Армении, это каким-то образом поможет сообщению между Азербайджаном и Нахчываном (?), Ираном и Азербайджаном (?), Арменией и Россией (?).

Человеку, знакомому с географией региона, трудно представить, как возобновление железнодорожного сообщения между Арменией и Турцией может обеспечить связь Азербайджана с Нахчываном или же Армении с Россией. Эта дорога нужна только Армении. Для Турции она могла бы иметь какое-то значение, если бы между Арменией и Россией существовало железнодорожное сообщение. Но его нет, а в Грузию, Азербайджан и через него в Россию Турция может выходить по активно действующему коридору Баку-Тбилиси-Карс. Не тяни Армения с Зангезурским коридором, этот участок турецко-армянской границы действительно приобрел бы глобальное значение. Однако в нынешних условиях железная дорога из Турции ведет в тупик даже в случае открытия границ.

Может быть, премьеру Армении стоит подучить географию или купить правильный глобус?

"В истории не было второго такого примера, когда проигравшей войну стране, страна-победительница предлагает глобальный логистический проект, благодаря которому в экономику первой на долгие годы потекут инвестиции и денежные вливания, а та ломается и никак не может решить элементарные организационные вопросы, действуя по принципу "лишь бы у соседа было хуже", - сказал в комментарии Day.Az юрист и политолог Самир Мамедов (Санкт-Петербург).

Мамедов согласился с мнением, что премьеру Армении не помешал бы правильный глобус. Но у Пашиняна, отметил он, проблемы не только с географией, но и с элементарной логикой, о тонкостях международного права и говорить не приходится. Уже не удивительно, что премьер-министр до сих пор не знает, что с Ираном у Азербайджана коммуникации открыты с 1991 года. Но, тем не менее, конкретно в данном случае нужно отметить и позитивный момент в его заявлении, считает политолог. У армянской стороны постепенно приходит понимание того, что открытие международных коммуникаций, которые будут проходить по территории Армении, имеют глобальное значение. Масштабы проекта настолько велики, что давление на Армению с каждым днем будет возрастать, считает Мамедов. И в этом контексте странно наблюдать и воспринимать логику армянских властей, которые так долго тянут с решением данного вопроса.

По словам нашего собеседника, пытаясь оправдать собственное бездействие по открытию беспрепятственного проезда в Нахчыван и других положений Трехстороннего заявления, официальный Ереван делает неадекватные заявления.

Напомним, что Пашинян на последней пресс-конференции заявил, что Армения, де, "не собирается разговаривать с Россией на языке ультиматумов". Речь шла о ситуации на Лачинской дороге. Армянская сторона обвиняет в происходящем Россию, миротворцы которой не применяют силовых методов для прекращения акции. Премьер Армении либо действительно не понимает, либо делает вид, что не понимает элементарных вещей - того, что РМК не имеет мандата на подобные действия, а Россия не пойдет на обострение с Азербайджаном, который выдвигает совершенно законные требования, полностью находящиеся в рамках международного права.

"Формулировка, употребленная Пашиняном, с одной стороны, звучит как признание отсутствия у Армении каких-либо рычагов влияния на Россию, но, с другой стороны, это завуалированное обвинение России в "закрытии" Лачинской дороги. По сути, Пашинян говорит, что хотя Россия "закрыла" дорогу, Ереван ничего с этим поделать не может. Ну что тут скажешь... Вместо того, чтобы прямо обвинить сепаратистов в незаконных действиях, в нарушении дорожной карты по урегулированию ситуации, признать собственное бездействие в вопросе открытия беспрепятственного проезда в Нахчыван, премьер-министр Армении делает заявления, которые еще более усложняют ситуацию. Очевидно, что ничего нового придумывать не нужно, надо четко и неукоснительно выполнять договоренности, закрепленные в Трехстороннем заявлении от 10 ноября 2020 года, которое предусматривает открытие Зангезурского коридора", - сказал российский политолог.

Самир Мамедов также прокомментировал слова Пашиняна касательно мандата российских миротворцев в Карабахском регионе Азербайджана. Напомним, что армянский лидер заявил, что мандат подписали Ереван и Москва, и для его правомочности этого вполне достаточно - подпись Баку тут не требуется. Это заявление вызвало удивление и смех не только в Азербайджане, но и на российской стороне.

"Премьер-министр Армении в очередной раз пытается по-своему интерпретировать международное право. Впрочем, это свойственно многим армянским политическим и общественным деятелям, которые возводят в ранг нормативно-правовых актов собственные желания и хотелки, забывая о том, что есть законные интересы и правовые требования и у других участников международного права. Определить статус и тем более мандат миротворцев на своей территории может только Азербайджан. Это вытекает из теоретических основ концепции суверенитета и принципа невмешательства в дела других государств. Еще в римском праве была известна формула, что договор не может создавать обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Поэтому заявление Никола Пашиняна о том, что "вместо Азербайджана мы с Россией определили мандат миротворцев" были дезавуированы пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым, который заявил что любые международные миссии, в том числе миротворцы, могут быть направлены в регион только с согласия и Баку, и Еревана", - сказал Самир Мамедов.

Лейла Таривердиева