Пытаясь оправдать свои преступные действия, такие как мародерство, вандализм, этнические чистки, армянская диаспора в мире годами работала над крупными фальсификациями истории и фактов, чтобы скрыть эти преступления против человечности. Подкупались политики, через них продвигались необходимые тезисы, сформировывалось нужное для армянства мнение. Так, например, дело происходило в США, где множество чиновников ныне стали ярыми фанатиками "многострадальных". Конечно, не бесплатно, но все-таки.

Среди таких проармянских американских деятелей можно назвать множество имен - Френк Паллоне, Боб Менендес, Адам Шифф и др, которые активно продвигают антиазербайджанскую пропаганду. У многих из них за спиной куча своих темных делишек и преступное прошлое. Менендес, к слову, находится под федеральным расследованием за взяточничество. Нетерпится узнать итоги расследования, но сейчас не об этом.

Теперь в чирлидерши армянства записалась и глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр, которая выступила с неоднозначным и однобоким заявлением.

"Лачинский коридор заблокирован более месяца. Каждый день коммерческие перевозки и гуманитарная помощь не могут свободно осуществляться в "Нагорный Карабах", возрастает вероятность возникновения гуманитарного кризиса. Необходимо восстановить свободное передвижение по коридору", - сказала Пауэр, игнорируя реальность происходящего.

Во-первых, Лачинский коридор не является заблокированным. Каждый день, по нескольку раз в сутки, через дорогу Шуша-Ханкенди проезжают автомобили, в частности машины снабжения российского миротворческого контенгента, МККК, завозятся гуманитарные грузы, доставляется продовольствие, вывозятся больные пациенты. Свидетельств этому много - ежедневно публикуемые фото и видео, которые почему-то не замечает или не хочет замечать Пауэр. Причем, вчера дорогу посетили международные журналисты, подтвердившие, что по дороге действительно осуществляется движение. В связи с чем можно сделать вывод, что глава USAID попала под армянское влияние.

После завершения Второй Карабахской войны победой Азербайджана и позорной капитуляцией Армении, вернувшись в Карабах, азербайджанцы показали миру все преступления армян, приведя доказательства и факты. Армяне же потеряли возможность свободно воровать, переделывать, присваивать. Теперь им приходится делать все втихоря, под носом или при содействии российских миротворцев, будто бы в Баку не видят.

Если Пауэр этого всего не знает, то доводим до ее сведения, что так в Карабахе начался незаконный бизнес по эксплуатации, переработке и вывозе в Армению азербайджанских полезных ископаемых, драгметаллов, сопровождающийся экоцидом. Руководит этой аферой миллиардер-преступник Рубен Варданян.

Именно криминальные действия варданяновской мафии побудили азербайджанскую общественность остановить грабеж, ведь Карабах - это не только азербайджанская история, но и редкая, сказочная природа, которая подвергается уничтожению. Так началась акция протеста, которая длится более месяца, и носит исключительно мирный характер. Иначе по дороге просто не проезжали бы автомобили, а стояли бы там военные.

Во-вторых, нет также никакого гуманитарного кризиса. Прежде чем выступать заявлениями, Пауэр следывало бы хорошенько ознакомиться с темой, о которой она собирается говорить. Как результат, она поставила себя в неловкое положение, растиражировав армянскую ложь. С момента начала акции и по сей день армяне Ханкенди публикуют в соцсетях фотографии из кафе, ресторанов, баров, где они прекрасно проводят время, запивают суши коктейлями, а пиццы пивом и т.д. Про новогодние пиршества в домах вообще не говорим. Все прекрасно все увидели, кроме Пауэр.

Армяне, прикрываясь своей "многовековой многострадальностью", пытаются давить на жалость, распространяя фейки о "гуманитарной катастрофе", чтобы хоть как-то оказать давление на азербайджанцев. Не может быть гуманитарной катастрофы там, где полки в магазиных пусты, просто потому, что продукты переложили на пол. Опять-таки, есть свидетельства, фотографии с отражением этих продуктов, опровергающие эти армянские фейки.

Саманте Пауэр не стоит повторять мантры Рубена Варданяна, который взял в заложники армян проживающих в Карабахе. Если Саманта Пауэр действительно сочувствует армянам в Карабахе то ей уместнее было бы говорить о выдворении беглого олигарха из Азербайджана, который не даёт покоя жителям проживающим в зоне временной ответственности российских миротворцев.

Своим предвзятым заявлением Саманта подставила лишь себя, как косоглазый военный из "Большой прогулки" с Луи де Фюнесом, сбивший свой самолет. Бах-бах и мимо.

А акция на дороге в Ханкенди, тем временем, будет продолжена сколько бы ни возрожали и не беспокоились всякие сострадальцы. Незаконная эксплуатация азербайджанских рудников приостановлена, осталось провести мониторинг. Армянам не уйти от ответственности.